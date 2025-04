Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (26/04/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

Horóscopo de hoje para Virgem

Horóscopo de hoje para Peixes

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Domingo (27/04/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (25/04/2025)

Aqui está o horóscopo de hoje com número da sorte e cor do dia para cada signo:

Aqui está o horóscopo para o dia 26 de abril de 2025, com número da sorte e cor do dia para cada signo:

Horóscopo de 26 de Abril de 2025

Áries (21/03 – 20/04)

Dia para agir com cautela. Ouça antes de reagir e evite decisões impulsivas.

Número da sorte: 13

Cor do dia: Vinho

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quinta (24/04/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quarta (23/04/2025)

Touro (21/04 – 20/05)

Momento ideal para valorizar o que te faz bem e fortalecer laços afetivos.

Número da sorte: 6

Cor do dia: Verde musgo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Boas conversas podem abrir portas. Fale com clareza e escute com atenção.

Número da sorte: 21

Cor do dia: Branco

Câncer (21/06 – 21/07)

Sensibilidade em alta. Use isso para compreender melhor as pessoas ao seu redor.

Número da sorte: 5

Cor do dia: Azul marinho

Leão (22/07 – 22/08)

Você pode se destacar com ideias ousadas. Mantenha o foco no que realmente importa.

Número da sorte: 1

Cor do dia: Laranja

Virgem (23/08 – 22/09)

Organize suas prioridades. Um passo de cada vez leva longe.

Número da sorte: 10

Cor do dia: Bege

Libra (23/09 – 22/10)

Hora de equilibrar razão e emoção. Evite tomar partido em conflitos alheios.

Número da sorte: 16

Cor do dia: Azul claro

Escorpião (23/10 – 21/11)

Um dia de revelações. Algo que estava oculto pode vir à tona. Prepare-se.

Número da sorte: 12

Cor do dia: Roxo

Sagitário (22/11 – 21/12)

Explore novos aprendizados. Ler, estudar ou planejar uma viagem pode fazer bem.

Número da sorte: 19

Cor do dia: Amarelo ouro

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Assuma o comando das suas metas. Disciplina e persistência serão recompensadas.

Número da sorte: 8

Cor do dia: Preto

Aquário (21/01 – 19/02)

Dia para pensar fora da caixa. Suas ideias podem surpreender positivamente.

Número da sorte: 15

Cor do dia: Azul petróleo

Peixes (20/02 – 20/03)

Deixe a intuição te guiar, mas mantenha os pés no chão. Alinhe sonho e realidade.

Número da sorte: 20

Cor do dia: Rosa pastel

Se quiser, posso gerar esse horóscopo todos os dias ou em outro formato (semana, mês, etc.). Deseja isso? Comente aqui