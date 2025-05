Por MRNews



Tati Machado sofre perda do bebê na reta final da gestação e comove o Brasil

Na manhã desta terça-feira, 13 de maio de 2025, o Brasil foi surpreendido por uma notícia comovente: a apresentadora e jornalista Tati Machado, da TV Globo, revelou que perdeu seu bebê, que se chamaria Rael, na reta final da gestação. A comunicadora estava com mais de 33 semanas de gravidez e, ao perceber a ausência de movimentos fetais, decidiu buscar atendimento médico com urgência.

De acordo com a assessoria de imprensa de Tati Machado, a gestação vinha ocorrendo de forma saudável e sem complicações aparentes. O alerta veio quando a apresentadora notou que o bebê não se movimentava como de costume. Sensível aos sinais do seu corpo, ela foi ao hospital, onde exames confirmaram a ausência dos batimentos cardíacos do feto. A causa foi apontada como uma parada cardíaca intrauterina.

Trabalho de parto e apoio familiar

Mesmo diante da confirmação do óbito, Tati precisou passar por todo o processo de trabalho de parto, sendo acompanhada por sua família e pelo marido, Bruno, com quem compartilhou todas as expectativas dessa primeira gestação. Em nota, a equipe da artista pediu respeito à privacidade do casal neste momento de profunda dor e luto.

Tati Machado perde o bebê na reta final da gestação, motivo é revelado

“Agradecemos as manifestações de carinho e pedimos que, neste momento tão sensível, a Tati e o Bruno possam viver seu luto com acolhimento e tranquilidade”, dizia um trecho do comunicado oficial.

Homenagens e apoio de colegas

A notícia sensibilizou fãs, colegas de trabalho e artistas da TV Globo. Uma das primeiras a prestar solidariedade foi Ana Maria Braga, que demonstrou todo o seu afeto à colega de emissora. A apresentadora do Mais Você escreveu uma mensagem emocionada, dizendo que se sente como parte da família de Tati e exaltando a força da jornalista:

“Tati, você é luz e amor. E esse amor continua, mesmo na ausência. Conte comigo sempre, meu coração está com vocês.”

Diversas outras mensagens de apoio circularam nas redes sociais, mostrando o quanto Tati é querida por todos, não apenas por seu trabalho, mas por sua personalidade cativante e empática.

Reflexão e cuidado com a saúde da gestante

O episódio reforça a importância de estar atenta aos sinais do corpo durante a gestação, mesmo quando tudo parece estar dentro da normalidade. O movimento fetal é um dos indicadores mais importantes de bem-estar do bebê, e alterações devem ser sempre avaliadas por profissionais de saúde.

Tati Machado segue internada em observação e, segundo a assessoria, está sendo acompanhada por uma equipe médica e recebendo o suporte psicológico necessário para lidar com o luto.

