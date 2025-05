ASSISTIR AO VIVO Fluminense x Unión Española, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Fluminense x Unión Española acontece HOJE (14) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Fluminense x Unión Española: onde assistir, palpites e escalações – Sul-Americana – 14/05/2025

Nesta quarta-feira, dia 14 de maio, o Fluminense recebe o Unión Española no estádio do Maracanã, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana 2025. O confronto é crucial para o Tricolor, que busca a classificação antecipada, enfrentando o lanterna do grupo. Neste artigo, confira onde assistir ao vivo, os melhores palpites, retrospecto recente e as prováveis escalações para este importante duelo.

ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Huracán, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Cerro Largo x Vitória, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Onde assistir Fluminense x Unión Española ao vivo?

A partida entre Fluminense e Unión Española será transmitida ao vivo pelo canal fechado ESPN e via streaming pelo Disney+, garantindo diversas opções para o torcedor acompanhar o confronto direto pela vaga nas oitavas de final da competição.

Palpites para Fluminense x Unión Española – Sul-Americana 2025

1. Menos de 2,5 gols e sem empate (odd 2.85 – Superbet)

Apesar do favoritismo do Fluminense, a tendência é de um jogo com poucos gols. A ausência do artilheiro Germán Cano ainda pesa ofensivamente, e sete dos últimos nove jogos do Tricolor terminaram com até dois gols. Já o Unión Española, que vive má fase no Campeonato Chileno, também apresenta baixo rendimento ofensivo, o que reforça essa possibilidade.

2. Fluminense vence sem sofrer gol (odd 1.84 – KTO)

Com quatro vitórias sem sofrer gols nos últimos dez jogos, o Flu conta com boas atuações defensivas, sobretudo do goleiro Fábio. O Unión tem apenas dois gols marcados na Sul-Americana até agora e está praticamente eliminado. Com isso, uma vitória tricolor sem ser vazado é bastante plausível.

3. Mais de 1,5 gols no segundo tempo (odd 1.96 – F12 Bet)

Ambas as equipes costumam marcar mais na segunda etapa. O Fluminense anotou 11 de seus últimos 36 gols nos minutos finais, enquanto o Unión marcou 9 dos últimos 21 nesse mesmo período. Isso indica um possível crescimento ofensivo na parte final da partida.

ASSISTIR AO VIVO Cruzeiro x Palestino, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Sportivo Luqueño x Atlético Grau, HOJE (14), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Retrospecto e momento das equipes

Último confronto direto:

23/04/2025 – Unión Española 1 x 1 Fluminense (Sul-Americana)

Fluminense – últimos 5 jogos:

11/05 – Atlético-MG 3 x 2 Fluminense (Brasileiro)

08/05 – GV San José 1 x 0 Fluminense (Sul-Americana)

03/05 – Fluminense 2 x 1 Sport (Brasileiro)

29/04 – Fluminense 1 x 0 Aparecidense (Copa do Brasil)

26/04 – Botafogo 2 x 0 Fluminense (Brasileiro)

Unión Española – últimos 5 jogos:

12/05 – Unión Española 5 x 1 Deportes Concepción (Copa do Chile)

07/05 – Once Caldas 1 x 0 Unión Española (Sul-Americana)

02/05 – Unión Española 0 x 1 Cobresal (Chileno)

27/04 – Huachipato 2 x 1 Unión Española (Chileno)

23/04 – Unión Española 1 x 1 Fluminense (Sul-Americana)

Prováveis escalações

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

Técnico: Renato Gaúcho

Unión Española:

Torgnascioli; Véjar (Simón Ramírez), Valentín Vidal, Díaz e Norambuena; Ignacio Núñez, Jáuregui e Ariel Uribe; Rodrigo Vásquez, Matías Suárez e Pablo Aránguiz.

Técnico: José Luis Sierra Pando

Considerações finais

O confronto entre Fluminense x Unión Española pela Copa Sul-Americana 2025 tem tudo para ser dominado pelo Tricolor, que joga em casa e enfrenta um adversário em crise. A defesa sólida do Flu, aliada à fragilidade ofensiva do time chileno, cria um cenário favorável para a equipe carioca conquistar uma vitória sem grandes sustos.

Para os apostadores, as odds estão bastante atrativas, especialmente em mercados como “Fluminense vence sem sofrer gol” e “menos de 2,5 gols”. A expectativa é de um jogo com domínio técnico do time brasileiro, mas sem uma chuva de gols.

Tags: Fluminense x Unión Española, palpites Sul-Americana 2025, onde assistir Fluminense, escalações Fluminense hoje, União Española na Sul-Americana, jogo do Fluminense hoje, Disney+, ESPN, apostas esportivas Sul-Americana.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.