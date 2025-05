AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Reconheço a inexigibilidade de licitação conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação dos serviços técnicos profissionalizantes especializados para capacitação de servidores públicos da administração municipal de Bonito/MS: V Seminário de ESTUDOS AVANÇADOS EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, Realizado pelo INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, conforme Termo de Referência, fundamentado artigo 74, inciso III, com o art. 06, inciso XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

AUTORIZO a despesa, em cumprimento às determinações contidas na Lei retro mencionada.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2025

FAVORECIDO: INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ Nº 36.665.632/0001-11

VALOR: R$ 6.598,00 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais).

PRAZO: 31/12/2025.

Bonito-MS, 13 de maio de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal