João Fonseca avança em ATP de Eastbourne, último antes de Wimbledon

O jovem tenista brasileiro João Fonseca avançou às oitavas de final do do ATP 250 de Eastboune (Inglaterra), último torneio preparatório para o Grand Slam de Wimbledon, cuja chave principal no próximo dia 30. Nesta segunda-feira o carioca de 18 anos, atual 57º no ranking mundial, venceu de virada o jogo de estreia contra o belga Zizou Bergs (50º) por 2 sets a 1, seu primeiro triunfo em piso de grama como tenista profissional. O próximo adversário será o norte-americano Taylor Fritz, número cinco do mundo. O jogo está programado para quarta (25), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

Na estreia de hoje Fonseca começou perdendo o primeiro set no tie-break 7/6 (10-8), mas depois aplicou um pneu (6/0) e virou a partida contra o belga fechando a terceira e última parcial por 6/3. Já confirmado no Torneio de Wimbledon, em Londres, cujas partidas qualificatórias começaram hoje (23), Fonseca pode estrear já a partir da próxima segunda (30), quando começa a chave principal na grama londrina.

Qualificatórias para Wimbledon

Três brasileiros estrearam nesta segunda no qualificatório do Grand Slam londrino, em busca de uma vaga na chave principal. Já a paulista Laura Pigossi – medalhista olímpica de duplas (ao lado de Luisa Stefani) e atual 11ª no ranking mundial – disputará a primeira rodada do qualificatório na terça (24), a partir das 7h (horário de Brasília) contra a canadense Bianca Andreescu (147ª no ranking).

O único a avançar no primeiro dia de qualificatório masculino foi o paulista Felipe Meligeni Alves (147º no ranking masculino) que derrotou o espanhol Álvaro Guillén (192º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 7/6 (10-4). N a quarta (25), às 7h, Felipe enfrentará o japonês Shintaro Mochizuki (146º).

Bia Haddad conquista título de duplas femininas no WTA de Nottinhgam

Fluminense quer manter boa fase brasileira na Copa do Mundo de Clubes

Quem parou na primeira rodada foram o paranaense Thiago Seyboth Wild e o cearense Thiago Monteiro. Wild (120º) perdeu de virada para o cazaque Mikhail Kukushkin (190º) por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 3/6). Já Thiago Monteiro (143º) que perdera o primeiro set no tie-break por 7/6 (11/9), conseguiu empatar a segunda parcial por 6/6, mas desistiu do jogo por conta de uma lesão muscular, e acabou derrotado por W.O.(walkover, que em português significa vitória fácil).

Marcelo Melo e Rafael Matos vencem estreia em ATP de Mallorca

A parceria do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos avançaram às quartas de final de duplas após vitória na estreia do torneio ATP 250 de Mallorca (Espanha) nesta segunda (23). Eles derrotaram a dupla do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig, por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 7/6 (7-3). A vitória é a 650ª na carreira de Melo, recordista brasileiro de títulos – são aotodo 39.

Na próxima rodada Melo e Matos enfrentam o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway (cabeças de chave 4). O jogo está previsto para ocorrer na quarta (25), em horário ainda indefinido.