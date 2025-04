Participação Popular realiza reunião com articuladores do OD para fortalecer integração

25/04/2025 |

11:00 |

31

A Secretaria de Participação Popular (SEPP), realizou, nesta quinta-feira (24), reunião com a Gerência Regional e os articuladores do Orçamento Democrático Estadual (OD), com o objetivo de promover a integração com a equipe de articuladores da SEPP, visando o fortalecimento da democracia participativa na cidade de João Pessoa.

“A reunião além de valiosa, fortalece a democracia participativa no Município, sobretudo nas parcerias de diversas atividades desempenhadas pelo Estado”, destaca o secretário de Participação Popular, Thiago Diniz.

Já o destacou o 1º gerente Regional do Orçamento Democrático, Tete Monteiro, disse que “o Orçamento Democrático Estadual é a ferramenta que dá vez e voz à população de lugares esquecidos, como as comunidades periféricas tanto na cidade, quanto no campo, onde temos os quilombolas e os povos indígenas. Com o propósito de realizar diálogos nas reuniões preparatórias e nas audiências, dando ao povo o espaço de fala com o secretário e o governador”, afirma.