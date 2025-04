Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu devolve cobra jiboia resgatada ao seu habitat natural

Posted on

O Casa Mauá Residencial foi o primeiro empreendimento do Reviver Centro 2 a obter o Habite-se – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou, nesta quarta-feira (27/12), o decreto que regulamenta os benefícios fiscais do Reviver Centro 2. O evento aconteceu no Casa Mauá Residencial, do Opportunity Imobiliário, primeiro empreendimento […]