A CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde) deu início, nesta terça-feira, 18, à Oficina de Qualificação Técnica sobre a Construção do Plano de Contingência e Estrutura de Resposta. A atividade seguirá até quinta-feira, 20 e é voltada principalmente para profissionais das áreas de planejamento e resposta.

Estão participando representantes de instituições como a Sesau, o Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CEPDE/RR), o Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena) Leste e Yanomami, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo da oficina é definir um plano que contemple as responsabilidades de cada organização, as prioridades e medidas iniciais a serem adotadas, além de detalhar a alocação de recursos para situações emergenciais em saúde pública. As principais prioridades serão: dengue, febre amarela, influenza e manejo de desastres naturais, como inundações e secas.

Segundo Valdirene Oliveira, coordenadora geral da CGVS, o plano busca organizar o processo de preparação, resposta e alerta em todas as áreas da saúde. “Nos permite nos preparar para agir em situações de urgência, emergência, surtos e epidemias de qualquer natureza”, afirmou.

O gerente do Núcleo de Vigilância em Desastres, Guaracy Cabral, ressaltou que o objetivo das reuniões é estruturar a resposta do setor de saúde em Roraima, em parceria com outras instituições, para enfrentar possíveis emergências em saúde pública.

“Já vivenciamos o cenário de uma pandemia de Covid-19, quando houve uma articulação similar entre as instituições. Agora, precisamos de um documento norteador, e o plano de contingência é essencial para que possamos planejar, responder e recuperar os territórios atingidos”, explicou.

O post Sesau realiza oficina para prevenir intercorrências durante período chuvoso em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.