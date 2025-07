Majestades Juninas são eleitas no lançamento do São João no Parque Anauá 2025

Com shows confirmados e a maior premiação já registrada em concursos juninos no Estado, o São João no Parque Anauá 2025 foi oficialmente lançado neste domingo, 6, em evento realizado no auditório do CAF (Centro Amazônico de Fronteiras), da UFRR (Universidade Federal de Roraima). Destaque da noite, o Concurso de Majestades Juninas consagrou representantes das principais quadrilhas do Estado.

A disputa reuniu nove casais na categoria Casal de Noivos, dez candidatos para Rainha Caipira e Rei Matuto, além de sete concorrentes na estreante categoria Rainha Caipira da Diversidade. O público vibrou com o desfile das majestades, aguardando ansiosamente o resultado da competição.

Na categoria Rainha Caipira e Rei Matuto, Rhoanne Gonçalves e Wirley Oliveira, da Eita Junino, conquistaram o primeiro lugar. Amanda Prola (Zé Monteirão) e Anderson dos Santos (Garranxê) ficaram com o segundo lugar, enquanto Saynara Sabrina (Amor Caipira) e Sanderson Cabral (Zé Monteirão) garantiram a terceira colocação.

Entre os casais, o destaque ficou com Márcia Magalhães e Plínio Dantas, da quadrilha Amor Caipira, campeões da categoria Casal de Noivos. O casal Érica Rodrigues e Rafael Nascimento, da Agitação, ficou com o segundo lugar, seguido por Khauany Monteiro e Arthur Rosa, da Eita Junino.

“É uma emoção muito grande representar o nosso grupo e conseguimos atingir nosso objetivo, que é fazer uma apresentação com excelência, como consideraram os jurados. Poder ganhar com todas as notas 10, representar nossa quadrilha e o estado é uma felicidade muito grande. São anos de parceria e, graças a Deus, a gente tem uma marca construída. Sabemos que uma hora sempre vem alguma coisa pra consagrar aquilo e isso veio pra consagrar o nosso trabalho”, declarou Plínio Dantas, campeão da noite.

Já na categoria Rainha Caipira da Diversidade, novidade desta edição, a vencedora foi Lucarelly Santarelly, da quadrilha Garranxê. Adriane Rostins (Espantalho Junino) e Suyanne Brasil (Explosão Caipira) completaram o pódio.

Premiação histórica para valorizar a cultura junina

O concurso distribuiu R$ 42 mil em prêmios só nesta etapa. Nas categorias Rainha Caipira, Rainha Caipira da Diversidade e Casal de Noivos, os prêmios foram de R$ 6 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente para 1º, 2º e 3º lugares. Já os vencedores da categoria Rei Matuto receberam R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil.

O Concurso de Majestades integra um pacote de investimentos que soma mais de R$ 1,5 milhão repassado às quadrilhas, por meio de emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral, via Ministério do Turismo. Ao todo, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

O governador Antonio Denarium destacou o apoio parlamentar e o volume inédito de recursos para garantir a realização do evento em grande escala. “Esse ano tem novidades porque tem emendas parlamentares e a gente conta com o apoio da bancada federal e da bancada estadual, além de contrapartida do Governo”, ressaltou.

“Tendo em vista que essa competição junina em Roraima se tornou um show à parte, com a apresentação das majestades em si, que é um negócio fantástico, alegorias perfeitas, então a gente optou por dar um momento de holofotes especial para essas majestades, que é hoje, combinando com o lançamento oficial do São João do Parque Anauá 2025”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira.

São João com recorde de investimento e atrações nacionais

Com expectativa de ser a maior edição desde 1991, o São João no Parque Anauá 2025 contará com 28 quadrilhas nos grupos Especial, Acesso e Emergente, e com uma estrutura que inclui dois palcos, arena junina, espaço cultural e mais de 180 barracas da economia criativa, reunindo gastronomia, artesanato e empreendedorismo.

Os shows nacionais também já estão confirmados. Na primeira noite (22), a dupla Israel & Rodolffo abre o evento. Em seguida, sobem ao palco: Zé Vaqueiro e Manin Vaqueiro (23), George Henrique & Rodrigo e Túlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e Jonas Esticado, Jefferson Moraes e Guilherme & Benutto (27).

