ASSISTIR AO VIVO Paraguai x Chile Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026, HOJE (20/03)

Por MRNews



A partida entre Paraguai x Chile é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (20/03) às 20 hs (horário de Brasília). A partida ttem Paraguai omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Veja mais

Paraguai x Chile

Na quinta-feira, 20 de março de 2025, às 20h (horário de Brasília), as seleções do Paraguai e do Chile se enfrentarão no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. citeturn0search0

Onde assistir Paraguai x Chile ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo canal de TV fechada SporTV 2 e pela plataforma de streaming Globoplay. citeturn0search3

Prováveis escalações de Paraguai x Chile

Paraguai: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Salcedo, Junior Alonso, Balbuena; Villasanti, Galarza, Enciso; Almirón, Sández, Alex Arce. Técnico: Gustavo Alfaro. citeturn0search0

Chile: Cortés; Hormazábal, Maripán, Paulo Díaz, Suazo; Vidal, Echeverría, Aravena; Vicente Pizarro, Cepeda, Vargas. Técnico: Ricardo Gareca. citeturn0search0

Situação das equipes nas Eliminatórias

O Paraguai ocupa a sexta posição na tabela, com 17 pontos, enquanto o Chile está em nono lugar, com 9 pontos. A seleção paraguaia busca consolidar sua posição na zona de classificação direta para o Mundial, enquanto os chilenos precisam de uma vitória para manter vivas as chances de classificação. citeturn0news10

Retrospecto recente

Nos últimos confrontos entre as seleções, o Paraguai tem mostrado superioridade, especialmente quando joga em casa. Nas Eliminatórias, foram disputados 21 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias do Paraguai, dois empates e nove triunfos do Chile. Especificamente com o Paraguai como mandante, foram 10 jogos, resultando em seis vitórias para os paraguaios e quatro para os chilenos. citeturn0search8

Expectativas para o jogo

O Paraguai vem de uma sequência positiva, com seis jogos sem perder, acumulando três vitórias e três empates. Seu ataque tem sido eficiente, marcando gols em oito dos últimos dez jogos. Por outro lado, o Chile enfrenta dificuldades, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, além de três empates e cinco derrotas. citeturn0search6

Com ambas as seleções buscando a vitória para melhorar suas posições na tabela, o confronto promete ser intenso e disputado. O Paraguai tentará aproveitar o fator casa para conquistar os três pontos, enquanto o Chile buscará surpreender e se reabilitar na competição.



Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.