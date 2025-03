Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu realiza mutirão de limpeza em Comemoração ao Dia Mundial da Água

O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, um dos principais destinos turísticos da cidade, promove no próximo sábado (22) um grande mutirão de limpeza, em alusão ao Dia Mundial da Água. A ação ocorrerá na Estrada da Cachoeira, em frente à Igreja do Nazareno, das 9h às 14h. O objetivo é mobilizar as equipes do parque e a comunidade local, com o apoio de voluntários, para a remoção de resíduos sólidos descartados irregularmente nas áreas do parque, especialmente nas margens do Rio Dona Eugênia.

A iniciativa não se limita apenas à limpeza. Durante o evento, equipes do parque irão orientar os visitantes sobre a importância da educação ambiental, reforçando a necessidade de preservar os recursos naturais e evitar o descarte inadequado de lixo. A ação visa conscientizar a população sobre os impactos da poluição, principalmente na qualidade da água.

A recomendação aos voluntários é que levem água, protetor solar, equipamentos de proteção e auxiliem as equipes do Parque Municipal na limpeza da área. Além da coleta de resíduos, a programação inclui dinâmicas educativas e orientações sobre as regras de preservação ambiental do parque.

Programação do mutirão

8h30 – Concentração dos participantes

9h – Início do mutirão na Zona de Amortecimento

10h – Divisão de grupos e coleta no interior do Parque

11h40 – Finalização das atividades na sede administrativa

12h – Intervalo para o almoço

13h – Análise da água

13h30 – Dinâmica “Rio de Palavras”

14h – Encerramento