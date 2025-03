ASSISTIR EUA x Panamá AO VIVO Concacaf Nations League, HOJE (21/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA EUA x Panamá ACONTECE hoje, HOJE (21) ÀS 21 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf Nations League , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK

Prévia: EUA x Panamá – Palpites, Notícias e Prováveis Escalações

Na primeira semifinal da Liga das Nações da CONCACAF 2024-25, os Estados Unidos enfrentam o Panamá nesta quinta-feira, no SoFi Stadium, na Califórnia.

Os norte-americanos, tricampeões da competição, chegam embalados após eliminarem a Jamaica por 5 a 2 no agregado. Já o Panamá passou pela Costa Rica com um placar combinado de 3 a 2, garantindo sua vaga na semifinal.

Análise da Partida

Estados Unidos

A seleção dos EUA segue dominante na Liga das Nações, nunca tendo perdido um jogo em casa nesta competição. A equipe de Mauricio Pochettino chega com quatro vitórias consecutivas, acumulando um saldo positivo de 10-3 nos últimos jogos.

A última vez que os norte-americanos foram eliminados nesta fase de um torneio da CONCACAF foi justamente contra o Panamá, na Copa Ouro de 2023, quando caíram nos pênaltis.

A equipe tem se mostrado sólida defensivamente em semifinais, tendo sofrido apenas um gol nos três jogos anteriores dessa fase. No último confronto em casa contra uma equipe da América Central pela Liga das Nações, derrotaram Honduras por 1 a 0, em 2021.

Últimos jogos dos EUA na Liga das Nações:

✅ Vitória x Jamaica (3-1)

✅ Vitória x Jamaica (2-1)

Últimos jogos dos EUA (todas as competições):

❌ Derrota x México (0-2)

✅ Vitória x Gana (3-1)

✅ Vitória x Alemanha (2-1)

✅ Vitória x Jamaica (2-1)

✅ Vitória x Jamaica (3-1)

Panamá

Os panamenhos chegam pela terceira vez a uma semifinal da Liga das Nações, mas nunca marcaram um gol nesta fase do torneio. No ano passado, perderam por 3-0 para o México nesta etapa e depois foram derrotados por 1-0 pela Jamaica na disputa do terceiro lugar.

O desempenho recente da equipe não é dos melhores, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos competitivos. Além disso, perdeu os dois confrontos em 2025 até agora, sofrendo oito gols no total.

Entretanto, um dado interessante é que o Panamá tem um bom histórico recente contra os EUA. Em 2024, derrotou os americanos por 2-1 na fase de grupos da Copa América, mostrando que pode surpreender.

Últimos jogos do Panamá na Liga das Nações:

✅ Vitória x Costa Rica (1-0)

⚖️ Empate x Costa Rica (2-2)

Últimos jogos do Panamá (todas as competições):

❌ Derrota x Canadá (1-5)

❌ Derrota x México (1-3)

✅ Vitória x Costa Rica (1-0)

⚖️ Empate x Costa Rica (2-2)

❌ Derrota x México (0-3)

❌ Derrota x Jamaica (0-1)

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Estados Unidos

Os norte-americanos podem ter desfalques importantes. Johnny Cardoso, do Real Betis, tem um problema muscular e Ricardo Pepi segue se recuperando de uma lesão no joelho.

Sergiño Dest não foi convocado, já que está retornando de uma lesão no ligamento cruzado, enquanto Folarin Balogun, que recentemente voltou de um problema no ombro, também ficou de fora.

Por outro lado, Matt Turner, goleiro reserva do Crystal Palace, pode alcançar sua 50ª partida pela seleção dos EUA.

✅ Provável escalação dos EUA:

Turner; Scally, Richards, Ream, A. Robinson; McKennie, Tessmann; Musah, Pulisic, Weah; Sargent

Panamá

A equipe panamenha terá problemas com ausências importantes. Michael Murillo (coxa), Edgar Barcenas (joelho) e Andres Andrade (ligamento cruzado) estão fora. Além disso, Fidel Escobar está suspenso por cartão vermelho.

Abdiel Ayarza foi cortado após passar por uma cirurgia abdominal, enquanto Eric Davis também não jogará devido a uma lesão no joelho.

Edward Cedeno pode fazer sua estreia pela seleção principal, enquanto Cristian Martinez pode completar 50 partidas com a camisa do Panamá.

✅ Provável escalação do Panamá:

Mosquera; Blackman, Farina, Cordoba, Gutierrez; Godoy, Martinez, Carrasquilla; Rodriguez, Fajardo, Waterman

Palpite e Prognóstico

Os duelos recentes entre EUA e Panamá têm sido equilibrados, mas a seleção americana chega mais forte para este confronto. O setor ofensivo dos Estados Unidos, liderado por Pulisic e Weah, deve ser o diferencial contra um Panamá desfalcado.

O Panamá tem um histórico de dificultar jogos contra os americanos, mas suas ausências defensivas devem pesar contra um time ofensivo e dominante em casa.

Palpite final: Estados Unidos 3-2 Panamá

Onde Assistir

A partida será transmitida no Brasil através dos canais ESPN e Star+.