Sesau participa de Encontro Nacional de Ouvidorias em Brasília

A Secretaria de Saúde participa do Encontro Nacional de Ouvidorias do SUS, evento que reúne representantes de todas as regiões do Brasil para discutir e fortalecer o papel das Ouvidorias no SUS (Sistema Único de Saúde), promovendo a troca de experiências e a melhoria das práticas de escuta e resposta à população.

O evento será realizado no período de 19 a 21, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

A comitiva de Roraima inclui a Ouvidoria-Geral do SUS, a ouvidoria do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), do HMI (Hospital Materno infantil Nossa Senhora de Nazareth), do Hospital Regional Sul Governador Ottomar De Souza Pinto, da Policlínica Coronel Mota e a Ouvidoria do município do Cantá.

“A participação de Roraima neste encontro é fundamental para aprimorar a gestão e qualificar cada vez mais os atendimentos da ouvidoria do SUS do Estado, garantindo assim que as manifestações dos usuários e cidadãos sejam analisadas, atendidas com eficiência, contribuindo para a melhoria do serviço da saúde que é oferecido”, afirmou a ouvidora da OGSUS-RR, Larissa Wandemberg.

Dentro da programação os participantes terão a oportunidade de se reunir em mesas de experiências, como a mesa redonda “Apontamentos para a construção da Política Nacional de Ouvidorias do SUS, Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, Rede Nacional de Ouvidorias do SUS e Política de Educação Permanente”.

Ainda haverá a formação de grupos para a apresentação de três princípios para a Política Nacional de Ouvidorias do SUS, três diretrizes para o Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, três diretrizes para a Rede Nacional de Ouvidorias do SUS e três diretrizes para a Política de Educação Permanente. Além de uma plenária com a socialização das propostas dos grupos.

SOBRE A OUVIDORIA

A Ouvidoria é um meio efetivo de participação cidadã, que contribui para a construção de um SUS mais eficiente e transparente.

Há diversas maneiras de conseguir entrar em contato com a Ouvidoria Geral do SUS de Roraima, de forma online por meio do e-mail ouvidoria@saude.rr.gov.br e site https://falabr.cgu.gov.br, relatando sua situação. E também pelo Disk Saúde, pelo número 136.

Ou ainda de forma presencial na unidade de saúde ou no prédio da Ouvidoria Geral, que fica localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1364, no Bairro dos Estados. Mais informações e outras dúvidas podem ser sanadas por meio do WhatsApp (95) 98410-6188.

