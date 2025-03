Escola de Governo da Prefeitura de João Pessoa lança primeiro curso de pós-graduação para servidores

20/03/2025 |

A Escola de Governo Municipal (Esgov). criada na gestão do prefeito Cícero Lucena, realiza, nesta quinta-feira (20), a aula magna do primeiro curso de pós-graduação oferecido para servidores públicos municipais. O encontro será às 18h30, na Faculdade Fesp, bairro Aeroclube (Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, nº 68). Com a ‘Especialização em Licitações, Contratos Administrativos e Convênios’, a Secretaria de Administração (Sead), por meio da Esgov, vai qualificar 30 servidores de diversas secretarias e aprimorar a eficiência nos processos administrativos para fortalecer a governança pública.

“É com muito orgulho que nós chegamos a este momento de passar a oferecer cursos de pós-graduação com o intuito de fortalecer a gestão pública e tornar nossos servidores cada vez mais capacitados e preparados para as diversas demandas do dia a dia, buscando a excelência em todos os processos. A Escola de Governo será um importante instrumento da Prefeitura de João Pessoa para a melhoria da formação técnica dos nossos servidores”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.

A pós-graduação terá duração de 12 meses, com aulas quinzenais sempre nas sextas-feiras à noite e no sábado o dia todo. A carga horária será de 360 horas. A seleção dos servidores para participar da primeira turma de pós-graduação da Esgov se deu a partir de um levantamento prévio e indicação dos setores administrativos das secretarias municipais, por se tratar de uma especialização voltada para um público-alvo específico.