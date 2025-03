Incentivo ao empreendedor: AME-BV oferece 100 linhas de crédito no valor de R$ 3 mil para fortalecer negócios

Foto: Divulgação Semuc



A Prefeitura de Boa Vista, por meio da AME BV, incentiva o empreendedor a investir no crescimento e fortalecimento de seus negócios.

De 20 a 28 de março, a Prefeitura vai disponibilizar 100 linhas de crédito, no valor de até R$ 3 mil para impulsionar pequenos negócios que já estejam em funcionamento há, pelo menos, seis meses. Tanto para titulares de empreendimentos formais quanto informais em Boa Vista, que tenham mais de 18 anos.

Do mesmo modo, o pagamento ocorre em até 12 parcelas. Além disso, há um período de carência de 60 dias antes do início dos pagamentos. Uma grande vantagem é que, para quem paga as parcelas em dia, não há cobrança de juros. No entanto, em casos de atraso, acontece a aplicação de uma taxa de 1% ao mês sobre o valor devido.

Prazo

O prazo estimado para a liberação dos recursos é de até 90 dias, garantindo um suporte financeiro acessível e sem burocracia para aqueles que desejam investir e crescer em seus negócios.

Os interessados deverão realizar o agendamento na plataforma https://cidadesocial.pmbv.rr.gov.br/login e deverão finalizar o cadastro mediante comparecimento ao atendimento presencial no endereço de atendimento: rua Floriano Peixoto, 379 3 Plataforma 1 da Orla Taumanan – Bairro Centro – Boa Vista, conforme dia e horário agendados.

A diretora-presidente da AME BV, Luciana Surita, explicou antes da liberação do crédito os empreendedores passam por visita social, curso de educação financeira e avaliação do comitê de crédito. “Os aprovados recebem acompanhamento de uma equipe da agência com orientações sobre empreendedorismo e o desenvolvimento de negócios”, disse.

Fomento ao empreendedorismo



A AME nasceu em outubro de 2021, sendo mais um compromisso cumprido do plano de governo do prefeito Arthur Henrique. Desde 2022, a agência já investiu R$ 5.968 milhões em linhas de crédito para impulsionar os negócios de microempreendedores.

Além disso, o município apoiou 1.588 pessoas financeiramente. Desse total, 44 se encontram na área rural e 109 nas comunidades indígenas. Dentre os bairros que contam com mais beneficiários estão Cidade Satélite (132 beneficiários), Centro (109), Senador Hélio Campos (91), Asa Branca (51) e Dr. Silvio Botelho (38).

Por fim, promover independência financeira para as mulheres com foco empreendedor é uma das prioridades da Prefeitura de Boa Vista. Tanto que 72% dos beneficiários são do público feminino. Os segmentos que mais se destacam são vestuário e moda (358); saúde e beleza (333); alimentação (332); artesanato (95) e agronegócio (84).

Fonte: Da Redação