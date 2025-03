ONDE ASSISTIR Inglaterra x Albânia ao vivo ELIMINATÓRIAS Eurocopa 2025 HOJE (21/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Inglaterra x Albânia acontece hoje, HOJE (21) às 16:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS EUROCOPA seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Inglaterra x Albânia: Previsão, escalações e onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A seleção da Inglaterra inicia sua jornada rumo à Copa do Mundo de 2026 enfrentando a Albânia nesta sexta-feira (21), no lendário estádio de Wembley, em Londres. O confronto marca a estreia de Thomas Tuchel no comando da equipe inglesa, após o vice-campeonato na Eurocopa do ano passado.

Análise da Partida

A Inglaterra chega como grande favorita para o duelo, tendo um histórico de superioridade sobre a Albânia. Os Três Leões venceram todos os seis encontros anteriores entre as seleções, sofrendo apenas um gol no período. Além disso, a equipe não perde uma partida de Eliminatórias para a Copa do Mundo há 31 jogos.

A Albânia, por sua vez, busca surpreender e garantir uma das vagas do grupo K. A equipe comandada pelo técnico Sylvinho teve uma campanha irregular na última Liga das Nações, terminando com o rebaixamento à Liga C. Apesar disso, a seleção albanesa se reforça com o retorno de peças importantes, como os atacantes Armando Broja e Rey Manaj.

Retrospecto Recente

Inglaterra (últimos 6 jogos): WWLWWW

WWLWWW Albânia (últimos 6 jogos): WLLWDL

Prováveis Escalações

Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane.

Albânia: Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Muci; Manaj.

Palpite e Prognóstico

A Inglaterra tem amplo favoritismo e deve dominar a posse de bola e as ações ofensivas. Com jogadores como Harry Kane, Bellingham e Foden em grande fase, a equipe de Tuchel tem potencial para vencer com facilidade. A defesa da Albânia pode ter dificuldades para conter o ataque inglês.

Palpite: Inglaterra 3-0 Albânia

Onde Assistir?

O confronto entre Inglaterra e Albânia será transmitido ao vivo por canais esportivos e plataformas de streaming, com início às 16h45 (horário de Brasília).

Acompanhe as Eliminatórias da Copa do Mundo e fique por dentro das principais seleções que buscam uma vaga no torneio de 2026!