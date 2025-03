Prefeitura de Guaratinguetá reconstrói ponte do Taquaral – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Mutirões de saúde, com ações especializadas envolvendo procedimentos cirúrgicos e diagnósticos complexos, impactaram positivamente os trabalhos no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) em 2023. Os mutirões integram as ações promovidas pela unidade com o objetivo de ampliar o atendimento aos pacientes. Além de reduzir a demanda reprimida, atendendo pacientes que se encontravam na fila […]