Agência Minas Gerais | Governo de Minas acompanha início da nova operação da BR-262, conhecida como Rota do Zebu

A melhoria da infraestrutura rodoviária é uma prioridade do Governo de Minas. Nesta quinta-feira (20/3), o vice-governador Mateus Simões acompanhou em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o início da operação na BR-262, conhecida como Rota do Zebu, sob a gestão da concessionária Way-262.

A rodovia, que liga Betim a Uberaba e atravessa 20 municípios mineiros, é um dos principais corredores logísticos do estado, fundamental para o escoamento da produção agropecuária. A região é reconhecida pela pecuária de corte e pelo melhoramento genético do gado zebu.



















Durante o início da operação da via, a concessionária apresenta o plano de cem dias, que trará melhorias imediatas para os 438,9 quilômetros concedidos. A região abrange 4,4 milhões de pessoas, e o fluxo diário é de 74 mil veículos.

Também esteve presente na solenidade o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno.

Infraestrutura

O contrato prevê melhorias importantes, como 44,3 quilômetros de duplicação, 168,8 quilômetros de faixas adicionais, 3,63 quilômetros de vias marginais e a correção de traçado em dois pontos críticos.

Serão construídos dez viadutos, uma passagem subterrânea, 17 passarelas, uma rampa de escape e um Ponto de Parada e Descanso.

O projeto também contempla cem pontos de ônibus, 17 barreiras antirruído, nove caixas para contenção de produtos perigosos e três passagens de fauna, reforçando a segurança e a infraestrutura da rodovia.

Concessão

O investimento da concessionária será de R$ 8,5 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 4,4 bilhões em obras e serviços de infraestrutura e R$ 4,1 bilhões em atendimento aos usuários e operação da rodovia. A expectativa é que mais de 62 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados ao longo do trecho concedido.

Provias

​Em agosto de 2024, o vice-governador Mateus Simões anunciou a continuidade das obras de pavimentação da MGC-455, lote 2, no trecho da ponte do Rio Cabaçal a Campo Florido. Com 53,04 quilômetros de extensão, o segmento completa a ligação entre Uberlândia a Campo Florido e também é acesso à BR-262. O investimento estimado para as obras é de R$ 200 milhões. As obras estão incluídas no Provias, maior conjunto de obras de infraestrutura rodoviária da última década em Minas.

Compromisso

O Governo de Minas segue acompanhando de perto as melhorias nas rodovias federais que cortam o estado. Em fevereiro, o governador Romeu Zema participou, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, da apresentação do plano de ação dos primeiros cem dias de trabalhos do contrato de concessão da BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, que vai beneficiar 21 cidades mineiras.

Na data, o governador se reuniu com diretores e representantes da concessionária Nova União, que venceu a licitação da rodovia. Zema colocou o Governo de Minas à disposição, no que estiver ao alcance do Estado, para contribuir para as obras avançarem.

Já no início deste mês, o governador acompanhou, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o início das operações da Via Cristais, concessionária responsável pela gestão da BR-040, no trecho de quase 600 quilômetros entre Belo Horizonte e Cristalina (GO). Mais uma vez, em encontro com a concessionária, Romeu Zema colocou o Estado à disposição e enfatizou o apoio do Governo de Minas ao projeto.