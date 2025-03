Caer celebra data com caminhada ecológica e passeio ciclístico

No dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água, e, para marcar a data, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), em parceria com a Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), promoverá uma ação integrada com uma Caminhada Ecológica e um Passeio Ciclístico. A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e o uso responsável dos recursos naturais.

A programação ocorrerá de forma simultânea, no sábado, 22, a partir das 7h30. A concentração para o Passeio Ciclístico será na frente da Femarh, com saída até a Praia do Curupira. Lá, às 8h, começará a Caminhada Ecológica, com o objetivo de realizar a limpeza da margem do rio. Os participantes que optarem por não aderir à caminhada poderão se dirigir diretamente à Praia do Curupira, onde as equipes da Caer estarão a partir das 7h30.

A diretora de Engenharia e Gestão Ambiental da Caer, Elisângela Rodrigues, destacou a importância de pequenas ações diárias para a preservação dos recursos hídricos: “Essa ação integrada visa lembrar a sociedade de adotar práticas simples no dia a dia, como fechar a torneira enquanto escova os dentes e reutilizar a água sempre que possível. Ao economizar água em nossas atividades diárias, estamos contribuindo para preservar esse recurso vital para a vida e o bem-estar de todos. Juntos, podemos preservar esse bem tão importante e assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações”.

Ações para Garantir a Qualidade da Água

No Dia Mundial da Água, também é importante destacar o compromisso da Caer com a produção de água potável e a preservação dos mananciais, como os rios Cauamé e Branco, essenciais para garantir água bruta de qualidade e a preservação do lençol freático.

O processo de produção da água é uma das prioridades da Companhia. O diretor de Tecnologia e Gestão Ambiental da Caer, Jaffé Oliveira, explicou: “Nossa gestão compreende que cuidar dos mananciais é uma parte fundamental e responsabilidade social da empresa. O Rio Branco, em particular, é uma fonte vital de água bruta para a região, onde três bombas captam cerca de 1.150 litros por segundo. A água captada é encaminhada para três estações de tratamento, onde passa por um processo complexo de purificação, para então ser distribuída para toda a cidade”.

A Caer realiza um monitoramento rigoroso da água, desde os mananciais até os poços, estações de tratamento e reservatórios de armazenamento. Oliveira reforçou: “Esse compromisso com a qualidade e a segurança da água reflete a visão da Caer como uma empresa que não apenas fornece um serviço essencial, mas também protege os recursos hídricos para as gerações futuras”.

Além do controle interno, a empresa segue regulamentações rigorosas e garante a transparência perante órgãos de fiscalização, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Vigilância Sanitária.

