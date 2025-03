Programa Atleta Cidadão faz balanço das seletivas de 2025

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Prefeitura de São José dos Campos divulgou, nesta segunda-feira (17), o balanço das seletivas do Atleta Cidadão, programa de formação desportiva para crianças e jovens, de 8 a 20 anos, que tenham talento e aptidão esportiva para o nível competitivo nas categorias de base.

O programa é utilizado como ferramenta de formação de cidadania embasado em legislação municipal — Lei 9.989/19 e decreto 18.459.

Em 2025, foram realizadas 79 seletivas em 18 locais para 20 modalidades esportivas. Ao todo, participaram 5.083 pessoas durante o período de 18 de janeiro, data do primeiro dia de seletivas (natação e basquete) , a 11 de março (taekwondo).

A taxa de aprovação para os pré-selecionados foi de 19,6% — aumento de 7,6 pontos percentuais em relação aos 12% de aprovados nas seletivas de 2024.

Comemoração

Sílvio Matos, da equipe de gestão do programa Atleta Cidadão, comemorou os números obtidos nas seletivas deste ano e agradeceu a participação de todos que cultivam o sonho de se tornarem atletas de alto rendimento.

“Neste ano de 2025, as seletivas do Atleta Cidadão evoluíram em vários aspectos: mais modalidades, mais locais e mais datas, ampliando as oportunidades para nossos munícipes e reiterando o compromisso de oferecer treinamento de qualidade aos talentos joseenses”, disse Sílvio.

“Agradecemos a todos os envolvidos, especialmente às comissões técnicas pelo trabalho dedicado, aos pais e aos jovens atletas”, completou.

O programa forma atletas e cidadãos / Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Atleta Cidadão

Atualmente com mais de 1.600 crianças e jovens integrantes de 22 modalidades, incluindo a específica para PCD (Pessoas com Deficiência), o programa Atleta Cidadão conta com cerca de 150 profissionais, entre membros de comissões técnicas e equipe multidisciplinar.

Eles realizam atividades técnicas de formação esportiva em diferentes polos espalhados por todas as regiões da cidade, com a finalidade de compor as equipes que representam o município em competições nas esferas regional, estadual e nacional.

O Atleta Cidadão também promove a cidadania, com equipe profissional qualificada para o desenvolvimento social dos integrantes do programa.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida