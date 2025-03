Secult lança editais e convoca audiência pública

A Secult (Secretaria de Cultura e Turismo de Roraima) lança, nesta quinta-feira, 20, as minutas dos editais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc). Para discutir a implementação desses editais e ouvir sugestões da comunidade, será realizada uma audiência pública no dia 26 de março, das 15h às 19h, no auditório da UERR (Universidade Estadual de Roraima).

A audiência pública oferece uma oportunidade para artistas, técnicos e demais interessados em cultura expressarem suas opiniões sobre os editais, garantindo que as ações da PNANB atendam às necessidades locais e fortaleçam o setor cultural no estado. A participação da comunidade é essencial para aprimorar os processos e assegurar a inclusão de todas as demandas culturais.

Os editais foram elaborados com base nas sugestões coletadas durante audiências públicas realizadas em maio de 2024, na Assembleia Legislativa de Roraima. Esse processo de consulta atende ao requisito legal de participação social, consolidando as contribuições de produtores culturais e artistas locais.

Interessados em enviar sugestões ou manifestações podem fazê-lo até o dia 24 de março, através do e-mail: editaispnab@secult.rr.gov.br. Além disso, os links para acesso às minutas dos editais serão divulgados no dia 20 de março, permitindo que todos se preparem para a discussão.

A PNANB tem como objetivo principal apoiar o setor cultural brasileiro, promovendo o fortalecimento das atividades culturais em um momento de desafios para a área. A política visa garantir recursos e oportunidades para artistas e grupos culturais, contribuindo para a diversidade e o desenvolvimento da cultura no país.

