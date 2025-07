Estudantes da rede estadual de ensino retornam às aulas na segunda-feira, 21

Depois de 15 dias de recesso escolar, os 79.189 estudantes da rede estadual de ensino da capital, interior e de comunidades indígenas voltam para as salas de aula na próxima segunda-feira, 21

Já nesta sexta-feira, 18, os professores retornam para as escolas para planejamento, encontro formativo e alinhamento das atividades pedagógicas. Na programação, haverá um momento inicial realizado com a equipe gestora e na sequência, uma webconferência com a equipe da Seed (Secretaria de Educação e Desporto).

Preparação Para o Segundo Semestre Letivo

Para a volta às aulas, a Seed está abastecendo as unidades de ensino com produtos para a merenda escolar. Em relação à estrutura física, somente na Capital, 25 escolas já foram reinauguradas e outras 18 estão passando por reforma com previsão para serem entregues no segundo semestre letivo. A reestruturação dos prédios escolares integra o conjunto de ações promovidas pelo Governo de Roraima para a melhoria da oferta de ensino.

Outra iniciativa que vem de encontro com esta política pública é a convocação de mais 120 professores do cadastro reserva dos concursos públicos da Seed para reforçar o quadro efetivo do Estado.

Atividades Programadas

A Seed tem diversas ações pedagógicas programadas para os próximos bimestres. O diretor do Departamento de Educação Básica da Seed, professor Edson Leite destacou algumas dessas ações.

“Temos uma série de projetos na nossa esteira de realizações, dentre eles, a nossa Feira de Ciências, uma tradição e as escolas estão muito empenhadas. Temos a recomposição da aprendizagem que é um processo contínuo. A rede também está num processo de receber mais alunos imigrantes que estão chegando em Roraima, muitos sem a documentação adequada, então nós temos todo trabalho de fazer a classificação desse aluno. E temos também a expectativa para a realização do Saeb [Sistema de Avaliação da Educação Básica]”, pontuou.

Lidiane Santos, gestora da Escola Estadual Maria das Neves Rezende, localizada no bairro Asa Branca, falou sobre a expectativa para o retorno das aulas: ela disse que a expectativa está alta, em especial, para motivar os professores. Para o segundo semestre, ela disse que a escola vai intensificar as ações voltadas para a Educação Empreendedora e para a EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“Vamos nos preparar para a prova do Saeb, fazer uma mobilização e utilizar de estratégias. A EJA também, estamos tentando mobilizar bastante o nosso público adulto, temos uma professora que está trabalhando sobre a questão das profissões com esses estudantes. Nós já trabalhamos no início do ano e vamos trabalhar novamente com a questão empreendedora, porque atuamos numa comunidade que tem necessidade de entrar no mercado de trabalho muito cedo, então vamos trabalhar o empreendedorismo”, explicou.

Calendário e rede estadual

A rede estadual de ensino de Roraima possui 370 escolas e 79.189 estudantes matriculados. Na Educação Escolar Indígena são 251 escolas e 19.258 estudantes. As informações são do Censo Escolar.

De acordo com o Calendário Escolar de 2025, o 3° bimestre letivo começa neste dia 21 de julho e segue até 30 de setembro. O 4° e último bimestre inicia dia 1° de outubro e vai até 16 de dezembro. Os dias 17, 18, 19 e 22 de dezembro é o período reservado para a recuperação final e as férias escolares de final de ano serão de 26 de dezembro a 24 de janeiro de 2026.

O post Estudantes da rede estadual de ensino retornam às aulas na segunda-feira, 21 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.