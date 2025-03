ASSISTIR AO VIVO Bélgica x Ucrânia na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (23/03)

Por MRNews



Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Bélgica x Ucrânia se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (23/03) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Bélgica . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

Prévia: Bélgica x Ucrânia – previsão, notícias das equipes e escalações

Bélgica e Ucrânia se enfrentam no domingo (23 de março de 2025) pelo jogo de volta do playoff da Liga das Nações da UEFA, valendo um lugar na elite do torneio. A partida acontece no King Power at Den Dreef Stadion, em Leuven, às 16h45 (horário de Brasília).

Os belgas terão uma dura missão para reverter a desvantagem de 3 a 1 sofrida no primeiro jogo, enquanto os ucranianos estão a um passo de garantir a promoção à Liga A.

Análise do Confronto

Bélgica: crise e pressão por reação

A estreia de Rudi Garcia como técnico da Bélgica foi desastrosa. A equipe até saiu na frente com Romelu Lukaku, mas um segundo tempo desastroso culminou em uma derrota por 3 a 1.

A seleção belga vive uma fase ruim, com quatro derrotas consecutivas e um desempenho fraco na fase de grupos da Liga das Nações. Agora, precisa de pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão à prorrogação e evitar o rebaixamento à Liga B.

Destaque para o retorno do goleiro Thibaut Courtois, que voltou à seleção após desentendimentos anteriores, e para Kevin De Bruyne, que será peça-chave na criação das jogadas ofensivas.

Ucrânia: a um passo da elite

A Ucrânia vive grande fase e demonstrou força ao virar o primeiro jogo com gols de Oleksiy Hutsulyak, Vladyslav Vanat e Illia Zabarnyi. O técnico Serhiy Rebrov montou um time competitivo, que está invicto há cinco partidas e pode conquistar uma vaga inédita na Liga A.

A equipe se defendeu bem e aproveitou os erros da Bélgica para construir a vantagem. Se repetir a postura sólida e explorar os contra-ataques, pode frustrar os donos da casa e garantir o acesso.

Retrospecto na Liga das Nações

Bélgica: L D L L L L

L D L L L L Ucrânia: L W D D W W

A Bélgica não vence há quatro jogos, enquanto a Ucrânia está invicta há cinco partidas.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Bélgica

O técnico Rudi Garcia pode fazer mudanças na defesa, após os erros cometidos na ida. Wout Faes e Ameen Al-Dakhil disputam uma vaga no time titular.

Provável escalação (4-2-3-1):

Courtois; Castagne, Faes, Debast, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Ucrânia

Serhiy Rebrov pode repetir a escalação vitoriosa, mas tem opções no ataque, como Artem Dovbyk e Vladyslav Vanat, que brilhou na primeira partida.

Provável escalação (4-3-3):

Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Shaparenko, Kalyuzhnyi, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Vanat.

Previsão e Palpite

A Bélgica precisa atacar e correr riscos, enquanto a Ucrânia jogará com inteligência para administrar a vantagem. A experiência de Lukaku e De Bruyne pode garantir uma vitória belga, mas a Ucrânia deve resistir e confirmar a classificação.

Palpite: Bélgica 2-1 Ucrânia (Ucrânia vence no agregado por 4-3).

Fique ligado para mais análises e palpites sobre os jogos da UEFA Nations League!

Para análise de dados dos resultados mais prováveis, placares e mais detalhes sobre este jogo, clique aqui