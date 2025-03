Instituto Cândida Vargas realiza cirurgias para tratar lesões no colo do útero neste sábado

O Instituto Cândida Vargas (ICV), integrante da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, está promovendo uma ação especial voltada ao tratamento de mulheres com lesões no colo do útero. A iniciativa começou na tarde desta sexta-feira (21) com um curso de atualização para médicos e, neste sábado (22), seguirá com a realização de cirurgias em 20 mulheres previamente selecionadas. A ação faz parte da campanha Março Lilás e acontece em parceria com a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia – Capítulo Paraíba (ABPTGIC-PB).

O diretor geral do ICV, Quintino Régis, reforçou o compromisso da maternidade com a saúde das mulheres e a formação dos médicos. “Esse evento é um reflexo do nosso compromisso com a saúde das mulheres e com a capacitação dos nossos profissionais. O Instituto Cândida Vargas tem buscado, cada vez mais, se tornar um centro de excelência, não só no atendimento, mas também na formação de nossos médicos e residentes”, disse.

“A realização desta ação é de extrema importância para o tratamento das mulheres que enfrentam lesões no colo do útero e para a qualificação contínua dos profissionais da saúde. No Instituto Cândida Vargas, temos como objetivo oferecer um atendimento de excelência, com foco na prevenção e no tratamento, e essa parceria com a ABPTGIC-PB é fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Agradeço a todos os envolvidos na organização do evento, especialmente à Dra. Wanúzia Keyla Miranda, que trouxe para o nosso hospital um curso tão enriquecedor”, comentou a coordenadora de Ginecologia e Obstetrícia do ICV, Tatiana Viana Fragoso.

A residente Letícia Nóbrega enfatizou a importância do aprendizado obtido no curso. “A aula com a Dra. Wanúzia foi fundamental para atualizar e aprimorar nossos conhecimentos sobre a detecção precoce desta doença, que ainda é uma das principais causas de morbidade e mortalidade feminina no Brasil e no mundo. O rastreio adequado e eficiente pode salvar vidas. Com essa capacitação, conseguimos entender como otimizar o uso de exames como o Papanicolau e a pesquisa de HPV, além de nos familiarizarmos com os avanços em métodos de triagem e diagnóstico”, contou.

A ação contou com o apoio de toda a diretoria do ICV, incluindo a Juliana Soares, Marcelo Melo, Ana Giovanna e a gerência representada por Marina Wanderley, além das coordenações de enfermagem, NIR, ambulatório, bloco cirúrgico, anestesiologia e CME. O evento também recebe o presidente do Capítulo de Pernambuco, da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, Jefferson Elias Cordeiro Valença, reforçando a troca de conhecimento entre os profissionais da área.

“Parabéns a todos que estão participando do Curso de Atualização promovido pelo Capítulo Paraibano. O evento conta com uma excelente programação científica, teórica e prática, sendo uma oportunidade valiosa de aprendizado para os profissionais da área. Essa qualificação vai muito além do Mês Lilás, impactando positivamente a vida de muitas mulheres ao longo do ano inteiro”, disse o presidente do Capítulo de Pernambuco, Dr. Jefferson, de Pernambuco.