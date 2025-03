ASSISTIR México x Panamá AO VIVO Concacaf Nations League, HOJE (23/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA México x Panamá ACONTECE hoje, HOJE (23) ÀS 22h30 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf Nations League , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK

México x Panamá: Final da Liga das Nações CONCACAF 2025

O México e o Panamá se enfrentam no próximo domingo, 24 de março, pela final da Liga das Nações CONCACAF, em uma revanche da final da Copa Ouro de 2023. O jogo será realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, e ambas as seleções buscam conquistar seu primeiro título continental. O confronto promete ser emocionante, com os mexicanos em busca da redenção após duas derrotas anteriores na final do torneio.

México: Favoritos para a Vitória

O México chega à final após uma vitória convincente por 2-0 sobre o Canadá na semifinal. A equipe de Javier Aguirre mostrou sua força ofensiva, marcando dois gols em três tentativas a gol, e defensivamente se manteve sólida, permitindo apenas uma finalização no alvo. Com isso, a seleção mexicana busca conquistar seu terceiro título da competição, após já ter chegado à final em outras duas edições e perdido para os Estados Unidos em ambas.

O time mexicano tem sido dominante em casa e, especialmente em competições da CONCACAF, não perde um jogo eliminatório desde 2013, quando o Panamá os derrotou na semifinal da Copa Ouro. No entanto, a vitória de 2023 sobre os próprios panamenhos, por 1-0, na final da Copa Ouro, é uma lembrança de que, mesmo com a superioridade histórica, o México não pode subestimar seu adversário.

Panamá: Surpresa da Competição

O Panamá, por outro lado, chega a esta final pela primeira vez na história da Liga das Nações CONCACAF, depois de uma vitória surpreendente por 1-0 sobre os Estados Unidos na semifinal. Este é um momento histórico para o treinador Thomas Christiansen, que tem a chance de levar a seleção panamenha ao primeiro título continental. O Panamá já fez história ao chegar à final da Copa Ouro em três ocasiões, mas sempre saiu derrotado, incluindo uma perda por 3-1 para os EUA nos pênaltis em 2005.

A equipe panamenha está invicta em seus últimos três jogos contra seleções da CONCACAF, todos válidos pela Liga das Nações. Além disso, o time tem como objetivo se tornar a primeira seleção centro-americana a conquistar um título continental desde a Costa Rica, que venceu o Campeonato CONCACAF de 1989.

Expectativas para o Jogo

O México entra como favorito, mas o Panamá certamente dará trabalho, como tem feito em suas recentes campanhas. A presença de jogadores experientes como Raul Jiménez e Santiago Giménez no ataque do México é um fator importante, assim como a qualidade defensiva da equipe, que não sofreu gols nos últimos cinco jogos disputados nos Estados Unidos. Por outro lado, o Panamá contará com a força de seu goleiro Orlando Mosquera, que tem sido uma muralha na defesa, e a habilidade de Cecilio Waterman, que marcou o gol da vitória contra os EUA.

Possíveis Escalações:

México (provável): Malagon; Reyes, Alvarez, Vasquez; Alvarado, Romo, Chavez, Gallardo; Gimenez, Jimenez, Vega.

Malagon; Reyes, Alvarez, Vasquez; Alvarado, Romo, Chavez, Gallardo; Gimenez, Jimenez, Vega. Panamá (provável): Mosquera; Blackman, Harvey, Farina, Cordoba, Gutierrez; Martinez, Carrasquilla, Godoy, Rodriguez; Waterman.

Previsão: México 1-0 Panamá

Apesar de o Panamá ser uma equipe difícil de bater, especialmente em finais, acreditamos que o México tem as armas necessárias para conquistar o título. A experiência de Jiménez, que está em grande fase, pode ser decisiva, e com um time bem estruturado defensivamente, o México deve sair vencedor neste confronto equilibrado.

O jogo promete ser de muita emoção, e a expectativa é de que o México consiga manter sua superioridade histórica na competição, levando o título para casa.