Nova Iguaçu divulga calendário de vistoria dos táxis, vans, ônibus e transporte escolar da cidade

A Prefeitura de Nova Iguaçu divulgou, nesta sexta-feira (21), o calendário para a vistoria dos táxis da cidade, do transporte escolar, das vans que efetuam o serviço de transporte de passageiros complementar comunitário (STPCC) e dos ônibus e micro-ônibus das empresas municipais concessionárias do transporte coletivo, referentes ao exercício de 2025. Os permissionários e as empresas devem estar atentos às datas de cada etapa do processo, desde a abertura do requerimento até o dia da vistoria e, em caso de reprovação, o prazo para cumprimento de possíveis exigências.

A data de entrada do processo para os taxistas vai de 5 a 22 de maio, conforme o número das permissões. As vistorias serão realizadas de 2 a 16 de junho, obedecendo os mesmos critérios. Já as datas para a conclusão das exigências apontadas na vistoria vão de 23 a 27 do mesmo mês.

Os permissionários do transporte escolar devem dar entrada no processo entre 9 e 12 de junho, de acordo com o número das permissões. As vistorias serão realizadas de 21 a 25 de julho, obedecendo a mesma regra. Já as possíveis exigências devem ser cumpridas nos dias 28, 29 e 30 do mesmo mês.

Para as vans (STPCC), o prazo de abertura do processo vai de 1º a 15 de setembro, de acordo com o número das permissões. As vistorias serão realizadas entre 1º e 15 de outubro, obedecendo o mesmo critério. Já as datas para cumprir exigências vão de 20 a 30 do mesmo mês.

Em todos estes casos, o local da vistoria é a Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU), na Rua Reverendo João Musch, nº 34, no bairro Califórnia. O atendimento é das 9h às 12h e das 14h às 17h, conforme o calendário estabelecido.

Diferentemente dos táxis, transporte escolar e vans do transporte de passageiros complementar, os ônibus e micro-ônibus serão vistoriados nas garagens das respectivas empresas, das 9h às 17h. A abertura do processo deverá ser feita de 7 a 14 de julho, respeitando a data reservada a cada uma delas. O mesmo critério será utilizado para as datas das vistorias, que vão de 4 a 19 de agosto. Já o prazo para cumprimento de exigências é de 22 a 29 do mesmo mês.

As datas reservadas para cada etapa do processo, de acordo com os números das permissões dos táxis, do transporte escolar e das vans, e também conforme o código de cada empresa concessionária dos ônibus e micro-ônibus, tal qual a lista de documentos necessários para a abertura do processo estão na edição desta sexta-feira (21) do Diário Oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu.