SONORA – Santa Catarina gerou 74,6 mil novos postos de trabalho nos primeiros quatro meses de 2025

O estado de Santa Catarina teve o quarto maior crescimento do emprego entre as 27 unidades da federação, no acumulado do ano, de janeiro a abril de 2025. A média de crescimento de SC foi de 2,91%, superando a média da região Sul (2,67%) e do país (1,95%). Os dados atualizados do mês de abril do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quarta, 28.

Em relação ao saldo de novos postos de trabalho formal, Santa Catarina obteve o quinto melhor resultado no acumulado do ano até abril, com a geração de 74.671 novos empregos. Os quatro melhores saldos acumulados foram do estado de São Paulo (284.033), seguido por Minas Gerais (105.584), Paraná (79.914) e Rio Grande do Sul (75.525).

Em relação ao mês isolado de abril, Santa Catarina teve o terceiro maior salário médio de admissão, no valor de R$2.283,40, acima do valor médio no Brasil. O estado ficou atrás apenas de São Paulo (2.552,62) e do Distrito Federal (2.349,17).

Em relação ao saldo de novas vagas geradas no mês, Santa Catarina ocupou a sétima posição como Unidade Federativa que mais gerou novos empregos. Foram 10.460 novos postos de trabalho formal. As seis posições anteriores foram ocupadas por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Bahia.

A diretora de Políticas Públicas da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan), Larissa Borges, ressaltou o protagonismo de Santa Catarina na trajetória de geração de novos empregos. Segundo ela, esse resultado mostra a robustez das políticas públicas do Governo catarinense, na promoção de um ambiente favorável ao mercado de trabalho e à economia como um todo:

