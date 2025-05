Conferência de Assistência Social amplia participação popular

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

A Prefeitura de São José dos Campos disponibilizou e-mail para que os munícipes possam encaminhar sugestões para o regimento da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada nos próximos dias 25 e 26 de junho no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte.

O regimento foi aprovado nesta terça-feira (27), durante reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.

As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail sasc.cmasconferencia@sjc.sp.gov.br até o próximo dia 11 de junho, data em que serão abertas as inscrições para a conferência.

É mais uma iniciativa da Prefeitura para ampliar a participação popular no processo de elaboração e discussão de propostas para a área de apoio social ao cidadão nos próximos anos.

As propostas da população serão analisadas tecnicamente. As que foram viáveis serão incluídas no regimento final, que será aprovado durante a conferência no mês que vem.

Pré-conferências

A Prefeitura realizará, nesta quinta-feira (29), a segunda pré-conferência preparatória para a conferência municipal. O encontro, das 13h às 17h, será na Casa do Idoso Norte (rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, em Santana), com a participação de 100 inscritos.

Estão programadas outras duas pré-conferências, nos dias 5 e 10 de junho.

No encontro desta quinta serão ministradas palestras pela assistente social e advogada Margarida Maranhão, ex-diretora de Desenvolvimento Social de São José e servidora aposentada após 32 anos de trabalho na Prefeitura, e pela assistente social e advogada Vanda Ferreira, ex-funcionária de carreira da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e servidora aposentada após 38 anos na Prefeitura.

Elas fornecerão informações sobre o tema da conferência: “20 anos do Suas: Construção, Proteção Social e Resistência”.

Confira aqui a apresentação que será feita, a mesma já realizada na pré-conferência do último dia 22 na Casa do Idoso Leste.

Também serão explicados os cinco eixos temáticos:

• Universalização do Suas: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades

• Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional

• Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no Suas (Sistema Único de Assistência Social)

• Gestão Democrática, informação no Suas e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no Suas

• Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do Suas

Eixos temáticos e delegados

Após as palestras, os inscritos serão divididos pelos cinco eixos temáticos, de acordo com a preferência manifestada quando fizeram as inscrições.

De cada eixo sairão propostas e delegados eleitos para a conferência nos dias 25 e 26 de junho.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Apoio Social ao Cidadão