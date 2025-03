Oficina capacita atenção primária para manejo de prontuário eletrônico

O Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Família, em parceria com o Ministério da Saúde, deu início à Oficina de Apresentação e Manejo da Estratégia e-SUS APS (Atenção Primária à Saúde) versão 5.3 e suas novas funcionalidades.

A oficina ocorre nos dias 20 e 21, no IERR (Instituto de Ensino de Roraima), reunindo representantes dos 15 municípios do Estado, com o objetivo de aprimorar o uso do sistema, que tem sido cada vez mais essencial para a gestão da Atenção Primária à Saúde.

Segundo a gerente do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da Família, Bruna Silva, a iniciativa busca oferecer suporte técnico aos municípios e apresentar o sistema para os novos gestores.

“A tecnologia digital é um recurso estratégico para levar os serviços de saúde mais próximos dos cidadãos, além de promover a integralidade do cuidado e ampliar o acesso à assistência de qualidade. Então, o prontuário eletrônico veio para acabar com os papéis, que às vezes se perdiam, e agora ele fica salvo, não se perdendo mais informações sobre aquele paciente”, afirmou a gerente.

O e-SUS APS permite a informatização dos serviços, garantindo mais eficiência no registro e monitoramento dos atendimentos. Entre os avanços, o sistema possibilita a adoção do prontuário eletrônico, eliminando o uso excessivo de papel e facilitando o acesso às informações do paciente de qualquer local.

“A ideia é qualificar a informação produzida pelas equipes e pelos profissionais, além de fortalecer a gestão da Atenção Primária, para que o Estado consiga analisar esses dados para qualificação e identificar o planejamento das ações no âmbito da saúde, em especial da atenção primária”, destacou a técnica do MS, Priscila Nunes.

Para os profissionais que atuam diretamente nos municípios, a atualização no manejo do sistema é essencial para esclarecer dúvidas sobre o uso do mesmo no dia a dia. O enfermeiro Cleudson dos Santos, coordenador da Atenção Básica de Mucajaí, enfatizou como a oficina auxilia na resolução de dificuldades práticas.

“A verdade, eu diria que é um dos temas mais importantes, porque o e-SUS é justamente o prontuário eletrônico, a ferramenta que nós, enfermeiros e técnicos, utilizamos todos os dias. A necessidade dessa capacitação é justamente para tirar algumas dúvidas do nosso dia a dia”, ressaltou.

