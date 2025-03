Vitória perde para Pinheiros na estreia da Liga Ouro do NBB

O Esporte Clube Vitória iniciou sua caminhada na Liga Ouro do NBB 2025 com uma derrota. Jogando fora de casa, o time rubro-negro foi superado pelo Pinheiros B por 82 a 70, na noite desta quarta-feira (19), em São Paulo. A partida marcou o retorno do Vitória à divisão de acesso do basquete brasileiro, após um período de reestruturação da equipe.

Jogo equilibrado, mas Vitória sofre no segundo tempo

A equipe baiana começou bem o confronto, equilibrando as ações nos dois primeiros períodos. Com uma defesa forte e bom aproveitamento nos arremessos de longa distância, o Vitória conseguiu se manter no jogo, indo para o intervalo com uma desvantagem de apenas cinco pontos.

No entanto, no terceiro quarto, o Pinheiros B acelerou o ritmo e aproveitou erros do adversário para ampliar a vantagem. O Vitória teve dificuldades em conter as transições rápidas do time paulista e sofreu com baixa eficiência ofensiva. Nos minutos finais, a equipe tentou reagir, mas não conseguiu diminuir a diferença no placar.

Próximo desafio do Vitória na Liga Ouro

O próximo compromisso do Vitória na Liga Ouro será contra a Liga Sorocabana, na próxima terça-feira (25 de março), às 19h, no Ginásio de Cajazeiras, em Salvador. O duelo será fundamental para o rubro-negro buscar sua primeira vitória na competição e seguir vivo na luta pelo acesso ao NBB.

A expectativa é de um bom público para apoiar a equipe, que busca se recuperar da estreia com um desempenho mais consistente diante de sua torcida.

Jogo das Estrelas do NBB 2025 começa nesta sexta em Belo Horizonte

O Jogo das Estrelas do NBB 2025 promete agitar Belo Horizonte neste final de semana. A competição começa nesta sexta-feira (21) com desafios inovadores, como o Desafio Crossover, além dos tradicionais torneios de enterradas e arremessos de três pontos. As partidas principais acontecem no sábado (22), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena UniBH, com transmissão ao vivo no sportv 3, ESPN e no YouTube do NBB.

O evento e seu impacto no basquete brasileiro

Inspirado no All-Star Game da NBA, o Jogo das Estrelas do NBB tem sido um marco do basquete nacional desde sua primeira edição, em 2009. Ao longo dos anos, o evento passou por diversas transformações para se tornar mais atrativo ao público. Em 2025, Belo Horizonte recebe a competição pela segunda vez, celebrando também os 90 anos da Liga Nacional de Basquete (LNB).

Chaveamento e times participantes

Os confrontos das semifinais já estão definidos. As equipes disputarão partidas de dois tempos de seis minutos, e os vencedores avançarão à grande final.

Confrontos das semifinais:

Time Jhonatan x Time Bennett

Time Georginho x Time Reynan

Equipes participantes: