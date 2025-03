Prefeitura de Guaratinguetá assina Projeto de Lei para Acordo Coletivo com Sindicato dos Servidores Municipais

Posted on

Beatriz Rosa Secretaria de Mobilidade Urbana Colaboração da estagiária Agata Sales Os integrantes do Comob (Conselho Municipal de Mobilidade Urbana) visitaram na quarta-feira (20) o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e o PIT (Parque de Inovação e Tecnologia) para conhecer de perto as tecnologias utilizadas no monitoramento do trânsito e do transporte público. […]