Professores do Atendimento Educacional Especializado participam de encontros formativos

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) deu início nessa quarta-feira, 19, aos Encontros Formativos para Professores do AEE (Atendimento Educacional Especializado) da Rede Estadual de Ensino de Roraima.

A abertura oficial ocorreu no auditório do IERR (Instituto de Educação de Roraima) e contou com a palestra da doutora em Ciência da Educação, Catarina Padilha, que tratou sobre o trabalho colaborativo como responsabilidade social na prática inclusiva.

Com o tema “Estratégias e Práticas nas Salas de Recursos Multifuncionais no Contexto Escolar Inclusivo”, o objetivo principal dos encontros é qualificar os professores da Sala de Recursos Multifuncionais da rede estadual por meio de oficinas que promovam práticas pedagógicas colaborativas e inclusivas.

Durante a solenidade, Rosilda Garcia, diretora do Depe (Departamento de Desenvolvimento de Políticas Educacionais), responsável pelo evento, destacou a importância da capacitação continuada para a educação inclusiva.

“Este é o início de um processo de formação importante para todos nós. A participação ativa de nossos professores é fundamental para o sucesso deste processo. Sabemos que as escolas já têm um processo de formação em andamento, com encontros pedagógicos e outras atividades. Queremos garantir que essa formação seja integrada e complementada no espaço da escola”, afirmou.

O evento, que contou presencialmente com professores da capital também foi transmitido online para professores nos municípios por meio da plataforma Meet.

Dinâmica dos encontros

Os encontros formativos acontecerão uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, contemplando momentos de discussões teóricas e oficinas práticas para aprimoramento dos conhecimentos e elaboração de projetos inclusivos.

Nesta primeira etapa, os professores das escolas da capital que compõem os territórios 1, 2, 3 e 4 participam de forma presencial, enquanto os docentes de São João da Baliza, Rorainópolis e Mucajaí acompanharam remotamente.

No próximo encontro, previsto para o dia 26 de março, serão atendidos os professores das escolas da capital pertencentes aos territórios 5, 6, 7 e 8, também em formato presencial, com transmissão para os municípios de Amajari, Alto Alegre e Cantá.

Ao final das atividades, em dezembro, os participantes totalizarão uma carga horária de 60 horas receberão certificação pelo Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais de Educação de Roraima). A certificação poderá ser complementada com a carga horária de formações continuadas oferecidas pela Seed.

