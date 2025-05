Roraima anuncia edição das Feiras de Ciências com foco em sustentabilidade, ancestralidade e inovação

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) lançou edital convocando todas as escolas da Educação Básica – públicas e privadas – a participarem da XXXII Fecirr (Feira Estadual de Ciências de Roraima) e da II Fecind (Feira Estadual Indígena de Ciências). Os eventos, que acontecerão nos dias 26 e 27 de novembro, em Boa Vista, têm como objetivo fortalecer a cultura científica e valorizar os saberes ancestrais no ambiente escolar.

Para o secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, as feiras refletem o compromisso do Governo de Roraima com uma educação de excelência e com a valorização da diversidade cultural:

“Esse ano, nós temos o objetivo de atingir mais de 300 projetos. É um momento muito importante para a rede, onde também conseguimos identificar projetos que tem bastante relevância na sociedade, e que posteriormente o Governo do Estado, igual ao ano passado, consegue proporcionar a esses alunos que vencem a Feira, a viajarem para fora do Estado, representando Roraima”, disse Mikael.

Com tema livre, as feiras permitem a exploração de temáticas emergentes e pertinentes ao contexto regional. Os projetos devem alinhar-se a uma das linhas de pesquisa definidas no edital: Culturais, Tecnológicas, Socioambientais e STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática), incentivando práticas investigativas voltadas à resolução de problemas reais da comunidade.

Stela Damas, diretora do Ceforr (Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima), responsável pela execução das feiras, destacou o rigor metodológico e o suporte oferecido aos participantes:

“O Ceforr tem um papel decisivo na execução das feiras, desde a formação de avaliadores até o acompanhamento pedagógico dos professores e estudantes. Os projetos inscritos passam por três etapas criteriosas de avaliação, com acompanhamento científico especializado. Isso assegura que o processo formativo aconteça de forma ética, inovadora e inclusiva.”

Inscrições começam em junho

As inscrições de projetos estarão abertas de 1º a 30 de junho de 2025, exclusivamente online por meio do link. Os resultados serão divulgados em agosto e a exposição presencial ocorrerá com direito a troféus, medalhas e publicação digital dos resumos premiados.

A coordenadora das Feiras Estaduais de Ciências, Lara Avelino, enfatizou a importância do evento como espaço de protagonismo estudantil: “A Fecirr e a Fecind são mais que exposições de trabalhos: são movimentos de transformação da escola em um espaço vivo de ciência. Este ano, ampliamos o número de projetos indígenas, fortalecendo ainda mais a identidade dos povos originários dentro da educação científica.”

A expectativa é que o evento deste ano conte com a apresentação de 300 projetos: 210 na Fecirr e 50 na Fecind, além da participação de instituições de ensino superior nacionais e internacionais convidadas, promovendo uma rica troca entre a academia e a escola.

Cronograma

O cronograma da Fecirr e Fecind inicia com a etapa da avaliação documental inicial, que corresponde ao período de inscrição dos Projetos de Pesquisa, aberto de 1º a 30 de junho com encerramento às 23h59 do último dia. Após essa fase, entre os dias 1º e 24 de julho de 2025, o comitê científico realizará a análise dos projetos submetidos, em etapa de caráter eliminatório, com prazo final também às 23h59 do dia 24. O resultado final do ranqueamento dos projetos será divulgado no dia 5 de agosto de 2025, às 18h.

Na sequência, será realizada a etapa da avaliação documental final, com inscrições dos Relatórios Finais de Pesquisa de 1º a 30 de outubro de 2025. Os documentos serão avaliados pela Comissão Avaliadora entre os dias 1º e 15 de novembro, sendo a nota obtida cumulativa com a pontuação da etapa seguinte.

A próxima etapa contempla a exposição presencial dos trabalhos no dia 26 de novembro. O evento será encerrado no dia 27 de novembro de 2025, às 17h, com a finalização das exposições, seguida da divulgação dos resultados e da premiação dos cinco primeiros colocados de cada categoria, às 17h30.

Por fim, os certificados de participação das equipes pesquisadoras serão enviados por e-mail ao professor orientador no dia 22 de dezembro de 2025, durante o horário comercial.

