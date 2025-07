Polícia Civil de Roraima reforça esquema de segurança no Parque Anauá durante noites de arraial

Com o objetivo de fortalecer o policiamento no Parque Anauá durante os festejos do São João no Parque Anauá, realizado pelo Governo de Roraima, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) mobilizará 50 policiais civis para atuar na cobertura do evento. Nesta edição, o São João inicia na próxima terça-feira, 22, e se estende até domingo, 27 de julho.

De acordo com o delegado-geral adjunto, Luciano Silvestre, a Polícia Civil atuará de forma integrada com as demais forças de segurança para garantir a tranquilidade nos seis dias de festa.

“A Polícia Civil reforçará a segurança da população disponibilizando 50 servidores para atuarem durante o período do evento. Dessa forma, a sociedade vai poder desfrutar sem preocupações, uma vez que, todas as forças do Estado atuarão de forma integrada para que tudo ocorra com tranquilidade”, disse Silvestre.

A instituição vai reforçar o policiamento ininterrupto das 19h às 7h no 1º DP (Distrito Policial), para onde serão levadas todas as ocorrências que forem registradas no Parque Anauá e nos entornos, além dos bairros que sejam de atribuição desse Distrito.

Policiais do GRT (Grupo de Resposta Tática) atuarão nas dependências do Parque Anauá reforçando o policiamento preventivo com a PMRR (Polícia Militar de Roraima).

Ainda durante o período da festa, os demais ilícitos penais que ocorrerem nos bairros fora da circunscrição do 1 º DP serão encaminhados para o Plantão Central I, localizado no 5º DP, no bairro Distrito Industrial. Os casos que envolverem violência contra as mulheres serão atendidas pelo PCE (Plantão Central Especializado), localizado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento À Mulher), na Casa da Mulher Brasileira.

O Delegado-Geral Adjunto também reforçou que os registros de boletins de ocorrências podem ser registrados em qualquer distrito policial ou, até mesmo online pela Delegacia Virtual.

“A Polícia Civil estará presente com um efetivo de 50 servidores durante todo o período do evento, atuando de forma integrada com as demais forças de segurança. Nosso objetivo é garantir que a população possa aproveitar os festejos com tranquilidade e segurança. Estamos preparados para dar uma resposta rápida a qualquer situação que comprometa a ordem pública”, destacou o delegado-geral adjunto.

SEGURANÇA INTEGRADA

Durante os seis dias de evento, a população pode contar com uma equipe de segurança trabalhando de forma integrada com mais de 10 instituições envolvidas em ações conjuntas que visam a proteção assertiva e antecipação de possíveis incidentes, além de respostas rápidas para melhor atender os mais de 75 mil visitantes esperados por dia no Arraial da Família Roraimense.

Entre as forças de segurança envolvidas, a Polícia Militar de Roraima estará com um efetivo de 120 agentes por noite, enquanto o Corpo de Bombeiros disponibilizará 12 militares exclusivamente para o arraial.

O plano de segurança integrado conta ainda com participação de órgãos federais e municipais para garantir uma cobertura completa na segurança da população.

O post Polícia Civil de Roraima reforça esquema de segurança no Parque Anauá durante noites de arraial apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.