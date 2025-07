Curso de decoração de camarim e palco capacita população em Bonito

Por MRNews



Em uma iniciativa inédita, o município de Bonito realizou, no último dia 15 de julho, o Curso de Decoração de Camarim e Palco, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o SENAC. O objetivo foi capacitar cidadãos bonitenses para atuarem no mercado de eventos, um setor que apresenta forte crescimento no Brasil e se torna cada vez mais estratégico para a economia criativa local.

A palestra foi conduzida por Mercedes Gabriela Trindade, profissional de destaque internacional. Mercedes é CEO da Neuroteks (especializada em automação inteligente com IA) e da Terateks (tecidos biotêxteis), além de consultora de estilo reconhecida por criar a primeira “Rota de Garimpo Fashion” do país. Com uma trajetória que une criatividade, tecnologia e sustentabilidade, a especialista compartilhou conhecimentos práticos e apresentou tendências contemporâneas da cenografia e ambientação para espetáculos, camarins e grandes eventos.

Durante o curso, Mercedes abordou técnicas para transformar camarins e palcos em ambientes acolhedores, funcionais e esteticamente impactantes, enfatizando aspectos como iluminação, disposição de mobiliários e uso de materiais sustentáveis. Os participantes tiveram acesso a orientações práticas, espaço para troca de experiências e incentivo para ingressar em um setor em plena expansão.

Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs nesta segunda-feira (21/07/2025)

Tratores fortalecem agricultura familiar e promovem inclusão produtiva em 12 municípios de MS

A ação foi destacada pelo prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues:

“Nosso compromisso é preparar Bonito não apenas para receber turistas, mas para valorizar os talentos locais e gerar oportunidades reais de trabalho e renda. A parceria com o Estado e o SENAC mostra que investir em capacitação é um dos caminhos mais sólidos para fortalecer a cultura, os eventos e a economia do município. É uma alegria ver nossa gente aprendendo com profissionais do mais alto nível.”

A superintendente de Economia Criativa da SETESC, Luciana Azambuja, também ressaltou a importância da interiorização das políticas públicas:

“A economia criativa é, antes de tudo, uma forma de emancipação social e geração de renda a partir do talento, da cultura e da identidade das pessoas. Ver Bonito sediando uma formação com esse nível de excelência, com uma profissional como a Mercedes, mostra que estamos no caminho certo: descentralizando oportunidades e qualificando cidadãos para um mercado que cresce e se transforma constantemente.”

Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs neste domingo (20/07/2025)

PMA lança operação para intensificar combate ao desmatamento – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O evento foi realizado na Câmara Municipal de Bonito e reuniu profissionais da área cultural, jovens interessados em eventos, produtores e artistas locais. Com a consolidação dessa parceria entre município, Estado e SENAC, Bonito dá mais um passo importante no fortalecimento da economia criativa e da cultura, habilitando sua população para atuar com excelência em um dos segmentos mais promissores do Brasil.