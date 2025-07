Sine-JP oferta 493 vagas de emprego com destaque para a área de construção civil

20/07/2025 |

16:00 |

276

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) está com 493 vagas de emprego abertas a partir desta segunda-feira (21). O destaque é para a área de construção civil. Mas, as oportunidades são bem amplas e variadas, com colocações nas mais diversas funções.

Na área da construção civil destacam-se as funções de servente de obras e de pedreiro. São 88 vagas para servente e 67 para pedreiro. É importante verificar as exigências das empresas contratantes. Uma delas é ter experiência na função comprovada pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Também tem vagas para quem está buscando oportunidade de primeiro emprego. Os candidatos que querem ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez podem buscar as funções de atendente de lanchonete (5) e vendedor pracista (4).

Serviço – Para concorrer às vagas, basta ir até a sede do Sine-JP na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. É importante levar documentos como o RG, CPF, currículo atualizado, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/ ). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.