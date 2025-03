Setor de Fonoaudiologia do HGR realiza panfletagem no Dia Nacional de Atenção à Disfagia

Posted on

Com foco na saúde e no bem-estar das servidoras do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento), a unidade realizou nesta terça-feira, 11, uma palestra com o tema Mulheres Empoderadas: Cuidando do que é Belo. O evento, promovido pelo DEP (Departamento de Ensino e Pesquisa), abordou a importância do autoconhecimento corporal e da […]