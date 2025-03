SONORA – Governo do Estado e Casan garantem autonomia no fornecimento de água para o município de Araquari

Mais de 17 milhões de litros de água tratada por dia para dar segurança hídrica a um dos municípios que mais cresce em Santa Catarina. Essa é a capacidade total do Sistema de Abastecimento de Água de Araquari, inaugurado pelo Governo do Estado e pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) nesta sexta-feira, 21.

O Sistema conta com uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade para tratar 200 litros de água por segundo, o equivalente a cerca de sete piscinas olímpicas de água por dia. Além da ETA, também foi instalado uma nova Adutora de Água Bruta de 6 km de comprimento, que capta a água do Rio Piraí para levar à Estação; uma Adutora de Água Tratada de 2,3 km de extensão; e mais 10 km de redes de distribuição para toda a cidade.

O governador Jorginho Mello ressaltou a importância dessa independência para o município e destacou também e relevância de Araquari no cenário estadual:

A Casan também investiu recentemente em mais reservação de água para o município, que foram anunciados durante o Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas, em Joinville. São dois reservatórios de aço inoxidável, instalados no Centro e no Bairro Itinga, cada um com capacidade para 300 mil litros de água. Juntas, as duas estruturas vão atender 25 mil habitantes.