Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais neste sábado, 22 de março

Neste primeiro fim de semana do outono, o tempo ainda segue instável, principalmente, no Noroeste e Oeste mineiro, por cauda da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam sobre o Brasil Central.

As temperaturas não devem sofrer mudanças significativas nas próximas 24 horas e a máxima prevista é de 37°C no Norte do estado. Ainda há previsão de chuva para Belo Horizonte e região metropolitana.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).