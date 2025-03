RESULTADO DO SORTEIO MAIS MILIONÁRIA 235 DE HOJE SÁBADO (22/03)

Posted on

Infestação de Escorpiões em Lins: Moradora Registra Animal com Filhotes e Preocupa-se com a Segurança da Família Moradora de Lins, no interior de São Paulo, flagrou um escorpião carregando filhotes em sua casa, o que reforçou o alerta para uma infestação crescente na região. Maria Vitória Xavier Ribeiro, de 19 anos, mora no bairro Jardim […]