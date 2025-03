Por MRNews



Transição no Basquete do Flamengo, Jhonatan Luz comenta sobre adaptação após mudança de técnico

O basquete do Flamengo passa por um momento de adaptação após a recente saída de Gustavo de Conti, técnico que foi responsável por muitas das conquistas do clube. A demissão de Gustavinho, que deixou o comando após a vitória na Copa Super 8, gerou um período de transição, com o argentino Sergio Hernández, mais conhecido como “Oveja”, assumindo o cargo.

Jhonatan Luz, uma das principais figuras do time, refletiu sobre as mudanças durante uma entrevista ao Flashscore, destacando que as oscilações nos últimos jogos são naturais em um processo de adaptação. Apesar dos tropeços, como a derrota para o líder Minas Tênis Clube, o jogador se mostrou confiante no potencial da equipe e na capacidade do Flamengo de manter a competitividade nos próximos torneios.

“É um momento de adaptação, estamos nos ajustando, mas a expectativa é de que continuemos fortes para lutar por títulos”, afirmou Jhonatan. O jogador também destacou a importância da estrutura e do elenco, afirmando que o clube sempre monta times de alto nível e que as finais disputadas são um reflexo dessa preparação.

A mudança no comando técnico não foi uma decisão fácil, mas, como explicou Marcus Vinícius Freire, diretor de basquete do Flamengo, era necessário iniciar um novo ciclo no clube. A decisão de afastar Gustavinho foi tomada após uma análise cuidadosa da administração, que acreditou ser o momento ideal para a mudança.

No próximo desafio, o Flamengo enfrentará o R10 Score Vasco da Gama no dia 27 de março, em um clássico que promete fortes emoções. O jogo será realizado no Maracanãzinho, e promete atrair grandes expectativas dos fãs do basquete nacional.

Jhonatan, um dos capitães do time, ressaltou que, apesar das dificuldades, a equipe está se preparando para as próximas competições e permanece firme em sua busca por mais títulos, refletindo a força histórica do Flamengo no basquete brasileiro.