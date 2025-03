Prefeitura de João Pessoa alerta adolescentes para a proteção contra HPV, ACWY e Dengue

Na Rede Municipal de Saúde o alerta para a atualização da caderneta de vacinação é diário. Na campanha preventiva que está sendo realizada nos diversos serviços, além da vacinação que protege contra o HPV, o chamamento é também para os adolescentes colocar em dia as doses que protegem contra a dengue e contra meningite. Um dos tipos mais grave de meningite e sua forma mais aguda, a meningococcemia, que podem ser prevenidas com a vacina disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para adolescentes de 11 a 14 anos.

A vacina Meningocócica ACWY é administrada em dose única e protege contra quatro tipos da bactéria que causa a doença. Em determinados casos, essa infecção pode chegar a uma letalidade de 70%. “É importante que os adolescentes estejam com o documento de vacinação em dia. É uma proteção que serve para toda a vida. Se houver dúvidas, os pais ou responsáveis podem procurar uma das salas de vacinas e na oportunidade, já levar o documento de seus filhos para avaliação”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A melhor forma de se prevenir contra a meningite é mantendo a caderneta de vacina em dia. Além da vacina meningocócica ACWY, há outras que também protegem contra diversos tipos de meningites, para diversas faixas etárias e que integram também o Calendário Nacional de Imunização.

Ainda, para os adolescentes está disponível também a vacina que protege contra a dengue, destinada ao público entre 10 e 14 anos de idade, que contém vírus vivos atenuados da dengue, portanto, ela induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus. O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações e está disponível nas Unidades de Saúde da Família, Centro de Imunização e Policlínicas Municipais.

Já a vacina que protege contra o HPV é destinada para meninos e meninas de 9 a 14 anos e, até o dia 17 de junho, está sendo ampliada para jovens entre 15 e 19 anos que perderam a oportunidade de se vacinar dentro da faixa etária recomendada. “Esse grupo pode também aproveitar a oportunidade para atualizar a caderneta com as vacinas que protegem contra hepatite B, Difteria e Tétano (dT), Febre Amarela e Tríplice Viral, caso não haja a comprovação da administração dessas doses, para que este usuário esteja protegido contra essas doenças”, completou Fernando Virgolino.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– HPV: crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– HPV: crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 8h às 16h;

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– HPV: crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 8h às 16h;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– HPV: crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– HPV: crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– HPV: crianças e adolescentes de 9 a 19 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).