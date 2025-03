Quais filmes vão passar Segunda (24/03) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

COnfira a programação da Globo hoje, 24/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes desta segunda-feira (24/03) na TV Globo: Sessão da Tarde e Tela Quente

A segunda-feira (24/03/2025) na TV Globo traz duas grandes histórias baseadas em sonhos e superação. A Sessão da Tarde exibe um emocionante drama baseado em fatos reais, enquanto a Tela Quente apresenta uma produção nacional inédita que promete emocionar o público. Confira os detalhes:

Sessão da Tarde – Os 33

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília) Título original: The 33

The 33 Ano: 2015

2015 País de origem: Chile, EUA

Chile, EUA Direção: Patricia Riggen

Patricia Riggen Elenco: Antonio Banderas, Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Rodrigo Santoro

Antonio Banderas, Juliette Binoche, Gabriel Byrne, Rodrigo Santoro Gênero: Drama

Baseado em uma história real, o filme narra o impressionante resgate de 33 mineiros que ficaram presos por 69 dias após um desmoronamento em uma mina no Chile. A única entrada e saída da mina é lacrada, deixando os trabalhadores a mais de 700 metros abaixo do solo. Enquanto enfrentam condições extremas, suas famílias e equipes de resgate lutam incansavelmente para trazê-los de volta à superfície.

Tela Quente – Jorge Quer Ser Repórter

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

22h30 (horário de Brasília) Título original: Jorge Quer Ser Repórter

Jorge Quer Ser Repórter Ano: 2025

2025 País de origem: Brasil

Brasil Direção: [não informado]

[não informado] Elenco: Guilherme Kauan, Isadora Mendonça

Guilherme Kauan, Isadora Mendonça Gênero: Drama

O longa nacional acompanha a jornada de Jorge, um jovem sonhador que brinca de ser repórter enquanto alimenta o desejo de seguir essa carreira. Entre os desafios e percalços que enfrenta em São João do Cariri, ele aprende valiosas lições sobre perseverança, descobrindo que a busca pelos seus sonhos pode ser tão emocionante quanto a própria realização.

A segunda-feira na TV Globo promete emoções intensas, com histórias de superação e coragem que vão prender a atenção do público. Prepare-se para se emocionar com essas grandes produções!