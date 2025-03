AVISO DE PAUTA: Estado libera duas novas alças de tráfego na interseção da BR-101 com a Antônio Heil em Itajaí

Com a presença do governador Jorginho Mello, o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), faz a liberação de duas novas alças de tráfego na interseção entre a BR-101 e a SC-486 (Rodovia Antônio Heil), no município de Itajaí.

A ação ocorre com trinta dias de antecedência do prazo estabelecido pelo Governo do Estado, no momento da liberação das duas primeiras alças em fevereiro desse ano. O ato está marcado para as 08h30 desta segunda-feira, 24, e faz parte das etapas de avanço das obras de reestruturação do entroncamento, considerado um dos maiores gargalos logísticos do Estado.

A obra faz parte do Programa Estrada Boa, o maior da história rodoviária de Santa Catarina, com investimentos que já chegam a R$ 3,5 bilhões, sem contar os convênios nos quais o governo estadual repassa verbas aos municípios para obras importantes, que já somam R$ 1,4 bilhão.

Trecho 1 (em cima): sentido Itajaí – Joinville

Trecho 2 (emabixo): sentido Brusque – Florianópolis

