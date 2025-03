ASSISTIR AO VIVO Suíça x Luxemburgo Amistoso Internacional, HOJE (25/03), Seleções, PALPITES, NOTÍCIAS

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Suíça x Luxemburgo Amistosos que acontece HOJE (25) às 14 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

Prévia do Amistoso: Suécia x Irlanda do Norte – 25 de Março de 2025

A Suécia e a Irlanda do Norte se enfrentam em um amistoso internacional no dia 25 de março de 2025, às 14h (horário de Brasília), no Friends Arena, em Solna. A partida promete ser um teste interessante para ambas as seleções, que têm mostrado formas contrastantes nas últimas competições.

A Seleção Sueca atravessa uma fase instável, vindo de uma derrota surpresa para Luxemburgo por 1 a 0. Apesar disso, a equipe tem mostrado qualidade nas últimas edições da Liga das Nações, conquistando a promoção à Liga B. A ausência do atacante Viktor Gyökeres e de Dejan Kulusevski devido a lesões é um desafio para a equipe, que precisa se recuperar dessa derrota para manter as boas perspectivas para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Irlanda do Norte, liderada por Michael O’Neill, tem mostrado excelente forma nos últimos jogos. A equipe está invicta há cinco jogos, com um empate recente contra Suíça. Sua última derrota foi em setembro de 2024, quando perdeu para Bulgária. A Irlanda do Norte tem demonstrado forte defesa e bom equilíbrio ofensivo, destacando-se na Liga das Nações, onde conquistou a promoção para a Liga B.

No histórico de confrontos entre as duas seleções, a Suécia leva vantagem, com três vitórias contra três da Irlanda do Norte em sete confrontos. O último empate entre as equipes aconteceu em 2007, com um empate por 1 a 1 nas eliminatórias da Euro 2008.

Para o duelo de terça-feira, a expectativa é de um jogo equilibrado, onde a Suécia, apesar de ser favorita e jogar em casa, terá de superar a boa fase dos visitantes. Palpite: Suécia 1-1 Irlanda do Norte.

Acompanhe o amistoso e fique atento às novidades sobre as equipes para as eliminatórias da Copa de 2026!

Prévia: Suíça x Luxemburgo – Amistoso Internacional

A Seleção Suíça encara Luxemburgo em um amistoso internacional nesta terça-feira, 25 de março de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Kybunpark.

Momento das Equipes

A Suíça não vence desde junho de 2024, quando bateu a Itália nas oitavas da Euro. Desde então, foram oito partidas sem vitória, incluindo uma eliminação nos pênaltis para a Inglaterra. Já Luxemburgo surpreendeu ao vencer a Suécia por 1 a 0 no último sábado, mostrando evolução.

Prováveis Escalações

Suíça: Kobel; Schmidt, Comert, Zesiger, Rodriguez; Sow, Sierro; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Rodrigues, Sinani, Madjo.

Palpite

A Suíça joga em casa e deve quebrar sua sequência sem vitórias. Placar previsto: Suíça 2-1 Luxemburgo.