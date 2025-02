Viktoria Plzen x Ferencvaros ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entre Viktoria Plzen x Ferencvaros e acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Liga Europa: Análise e Previsão para Viktoria Plzen x Ferencvaros

A Liga Europa continua a todo vapor, e nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, Viktoria Plzen e Ferencvaros se enfrentam no Doosan Arena pelo jogo de volta dos playoffs da fase eliminatória. O time húngaro chega com uma vantagem de um gol, mas a história e os desempenhos recentes indicam que o confronto ainda está aberto.

Retrospecto e Momento das Equipes

No primeiro jogo, o Ferencvaros venceu por 1 a 0, com um gol de Mohammed Abu Fani. Apesar da vantagem, a equipe de Robbie Keane enfrenta dificuldades quando joga fora de casa, principalmente em competições europeias. O Ferencvaros tem um histórico negativo na República Tcheca, perdendo todos os seis jogos disputados no país.

Por outro lado, o Viktoria Plzen busca manter sua invencibilidade em partidas de volta no Doosan Arena. A equipe tcheca venceu suas três últimas partidas em casa, marcando 12 gols, incluindo uma goleada por 7 a 2 sobre o Ceske Budejovice. No entanto, nos últimos jogos continentais, o desempenho caiu, com três derrotas nos últimos quatro compromissos.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

O Plzen terá o retorno do zagueiro Svetozar Markovic, após cumprir suspensão, e também contará com Daniel Vasulin. Matej Vydra e Prince Adu, poupados no último jogo, devem voltar ao time titular. O meia Pavel Sulc segue como um dos principais destaques da equipe.

Pelo lado do Ferencvaros, o artilheiro Barnabas Varga está suspenso, o que enfraquece o setor ofensivo. O goleiro Denes Dibusz é dúvida devido a uma lesão no quadril, podendo ser substituído pelo veterano David Grof. O técnico Robbie Keane mantém um time forte, mas enfrenta dificuldades para garantir consistência nos jogos fora de casa.

Prováveis escalações:

Viktoria Plzen: Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Adu.

Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Adu. Ferencvaros: Grof; Makreckis, Gartenmann, Cisse, Raul Gustavo; Zachariassen, Romao, Abu Fani; Ben Romdhane, Saldanha, Civic.

Previsão da Partida

O Ferencvaros tem enfrentado dificuldades fora de casa, com apenas duas vitórias nos últimos 15 jogos da Liga Europa como visitante. Além disso, a ausência de Barnabas Varga pode impactar diretamente na capacidade ofensiva da equipe.

Já o Viktoria Plzen, apesar do revés no primeiro jogo, conta com um retrospecto favorável quando joga a segunda perna em casa, onde nunca perdeu em confrontos eliminatórios da competição. O forte desempenho no Doosan Arena pode ser um diferencial importante para os tchecos.

Palpite: Viktoria Plzen 3-0 Ferencvaros

O favoritismo recai sobre o Plzen, que deve aproveitar a fragilidade do Ferencvaros fora de casa para reverter o placar agregado e avançar à próxima fase da Liga Europa.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

