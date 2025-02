Prefeitos conhecem instalações do Cemaden em São José

José Roberto Amaral





Prefeitos e representantes das Defesas Civis de várias cidades brasileiras conheceram nesta terça-feira (18) as instalações do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), localizado dentro do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) em São José dos Campos.

A comitiva, composta por 21 pessoas, também conheceu o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da Prefeitura e outras instalações do Parque de Inovação.

Eles foram recebidos por autoridades municipais, diretores do Cemaden, pelo diretor do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Clezio Marcos de Nardin, e pelo presidente do PIT, Jeferson Cheriegate.

A visita foi organizada pela FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), entidade nacional que reúne chefes do Executivo em exercício dos seus mandatos.

União de esforços

Segundo a entidade, a ideia da visita foi aproximar ainda mais as Defesas Civis e os centros de operação e controle das cidades com o Cemaden, responsável pelo monitoramento e envio de informações meteorológicas e alertas de eventos climáticos extremos.

O ex-prefeito de Niterói (RJ), Axel Grael, presidente da comissão Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres da FNP, destacou a importância da união de esforços e investimentos em sistema de prevenção para evitar mortes e tragédias causadas por desastres naturais.

“Nós precisamos fazer com que as ações da Defesa Civil e de resiliência não sejam olhadas como prioridade apenas em situações de emergência. Quando estamos em situação de normalidade, elas devem ser ainda mais prioritárias”, afirmou.

Além de representantes da FNP, participaram das atividades representantes de cidades como Rio de Janeiro, Niterói (RJ), Angra dos Reis (RJ), Lavras (MG), São Carlos (SP), Sorocaba (SP), Campinas (SP), Jundiaí (SP), São Vicente (SP), Santa Bárbara do Tugúrio (MG), Igarassu (PE) e Três Lagoas (MS).

Prefeito de Santa Bárbara, José Antonio Alves Donato destacou que o sistema de monitoramento sediado em São José dos Campos é fundamental para auxiliar pequenos municípios que não possuem recursos e infraestrutura.

“Em Minas Gerais temos mais de 400 municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, quando temos cidades inteligentes, cidades com cases de sucesso como esse, elas estão contribuindo não só para o seu município, mas para toda a nação brasileira. Nós buscamos recursos e informações para proteger nossos munícipes”, afirmou Donato, que é coordenador na região sudeste da comissão de Cidades Atingidas ou Sujeitas a Desastres da FNP.

Comitiva da FNP em visita ao Centro de Segurança e Inteligência | Foto: PMSJC

Visita ao CSI

Na visita ao CSI, a comitiva de prefeitos e integrantes das Defesas Civis conheceram o sistema de monitoramento de segurança e inteligência reconhecido como o mais avançado do Brasil.

Desde sua criação em abril de 2021, o CSI já atendeu mais de 3 mil ocorrências, resultando na recuperação de 690 veículos, captura de 311 procurados e 1.425 detenções.

O centro de segurança atrai visitantes do Brasil e do exterior. Apenas no ano passado, foram 1.051 visitas, incluindo delegações de 10 estados e representantes de 6 países.

Nova ferramenta

Nesta segunda (17), em evento realizado no Cemaden, foi lançado um novo sistema de monitoramento e previsão de deslizamentos.

A ferramenta chamada de GeoRisk, tem como objetivo aprimorar a capacidade de previsão e monitoramento de deslizamentos de terra, oferecendo alertas com até 72 horas de antecedência, o que representa um avanço significativo em relação às previsões anteriores, que eram feitas com 24 horas de antecedência.

O GeoRisk é capaz de gerar previsões mais precisas e antecipadas sobre riscos de deslizamentos de terra, utilizando modelos numéricos de previsão meteorológica, dados históricos de chuva e limiares críticos de precipitação previamente definidos. Isso garante análises robustas e confiáveis, oferecendo suporte mais eficiente às autoridades na elaboração de alertas para a população.

Segundo o Cemaden, entre os resultados do novo sistema, destaca-se um aumento de 13% na taxa de detecção de ocorrências de deslizamentos e de 15% na taxa de acerto das análises de risco, quando comparado com os métodos tradicionais.

Esses índices refletem a maior precisão e efetividade do GeoRisk na identificação de riscos e na elaboração de alertas mais confiáveis.



