SONORA – Governador anuncia construção do novo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina com 245 leitos

O governador Jorginho Mello anunciou nesta terça-feira, 18, ao lado do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, a construção de um novo prédio para o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC). A nova unidade será erguida no estacionamento superior do Hospital Regional de São José (HRSJ) e ampliará a capacidade de atendimento com a abertura de 245 leitos, dos quais 40 serão destinados à UTI. Atualmente, o ICSC funciona dentro do HRSJ, e conta com 126 leitos que serão incorporados à estrutura do Regional.

O secretário Diogo Demarchi destacou que, desde 2023, uma série de esforços vêm sendo realizados para organizar a execução da obra e que a publicação do edital está prevista para o primeiro semestre deste ano:

Referência em média e alta complexidade, o ICSC é especializado em cirurgias cardiovasculares, procedimentos de cardiologia intervencionista e endovasculares extracorpóreos, atendendo exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No plano da assistência, oferece atendimento médico hospitalar ambulatorial e de internação, principalmente à população da região da Grande Florianópolis. Da mesma forma, atende também pacientes de outras regiões de SC, bem como recebe demanda estadual para diversos procedimentos.