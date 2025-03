Bom Prato Móvel muda para região leste nesta segunda-feira

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

A partir de segunda-feira (24), a unidade móvel do Bom Prato de São José dos Campos passará a funcionar na Rua José Benedito Pereira da Silva, 112, Parque Nova Esperança, na região leste, nas proximidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

Implantado na cidade em 30 de novembro de 2023, o programa é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo de São Paulo, com apoio da Prefeitura. São José também tem uma unidade fixa, que funciona no Centro (Rua Rubião Júnior, 228).

O objetivo da mudança – anteriormente, funcionava na região sul – é ampliar o atendimento do programa, levando refeições balanceadas até os bairros a um preço simbólico de R$ 1. De acordo com o Governo do Estado, as refeições serão servidas no novo endereço na região leste durante os próximos quatro meses.

Na unidade móvel, já foram servidas 93.678 refeições do início da implantação da iniciativa até o mês passado.

Comida boa e barata

O Bom Prato Móvel funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, servindo 300 pessoas por dia na hora do almoço. As refeições são preparadas no restaurante fixo, seguindo o padrão de qualidade, e embaladas individualmente para garantir a conservação e a temperatura do alimento.

O cardápio é elaborado por nutricionistas, que avaliam a composição balanceada entre proteínas, vegetais e frutas. O objetivo é oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Segurança alimentar

São José tem avançado na segurança alimentar e nutricional da população. A cidade integra o rol dos 60 municípios brasileiros escolhidos para implantação do Estratégia Alimenta Cidades, uma iniciativa do Governo Federal.

Boas práticas e ações já implementadas pela Prefeitura – como as hortas comunitárias em escolas municipais, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve, Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Casas do Idoso – têm sido destacadas como modelos para implantação em outras cidades do país.

Para ampliar as ações, a Prefeitura deu posse, em 17 de dezembro, aos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o mais novo da cidade, com 36 conselheiros, sendo 18 do poder público, 14 da sociedade e 4 do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), com titulares e suplentes, para mandato no biênio 2024-2026.



