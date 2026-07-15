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Atletas e técnicos catarinenses participam do campeonato mundial de marcha atlética em Brasília

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Santa Catarina estará representada no Campeonato Mundial de Marcha Atlética, que será realizado no próximo fim de semana, em Brasília (DF).

A presença catarinense na competição reforça a força do estado na modalidade e evidencia o trabalho contínuo de formação e desenvolvimento de atletas.

Participam das competições no naipe masculino Matheus Corrêa, Mateus Santos e Paulo Henrique. Já nas provas do naipe feminino, Santa Catarina estará representada por Mayara Vicentainer e Bruna Batista.

Técnicos convocados

O treinador Ivo da Silva foi convocado para integrar a Seleção Brasileira no Mundial de Marcha Atlética, reafirmando a força e a qualidade do nosso atletismo.

Também atuam no evento internacional, Berna Conte (árbitra), Gabriel Oppa (técnico nacional), Deraldo Oppa (técnico nacional) e Eliane Lehmkull (técnica nacional).

Mais sobre o mundial

Organizado pela World Athletics, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o campeonato reúne as melhores seleções do mundo em disputas individuais e por equipes.

A expectativa é de que o evento conte com mais de 400 atletas de cerca de 50 países, o que garante alto nível técnico e grande visibilidade internacional.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

Telefone: (48) 99190-9994

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

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