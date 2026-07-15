Atletas e técnicos catarinenses participam do campeonato mundial de marcha atlética em Brasília

Santa Catarina estará representada no Campeonato Mundial de Marcha Atlética, que será realizado no próximo fim de semana, em Brasília (DF).

A presença catarinense na competição reforça a força do estado na modalidade e evidencia o trabalho contínuo de formação e desenvolvimento de atletas.

Participam das competições no naipe masculino Matheus Corrêa, Mateus Santos e Paulo Henrique. Já nas provas do naipe feminino, Santa Catarina estará representada por Mayara Vicentainer e Bruna Batista.



Técnicos convocados

O treinador Ivo da Silva foi convocado para integrar a Seleção Brasileira no Mundial de Marcha Atlética, reafirmando a força e a qualidade do nosso atletismo.

Também atuam no evento internacional, Berna Conte (árbitra), Gabriel Oppa (técnico nacional), Deraldo Oppa (técnico nacional) e Eliane Lehmkull (técnica nacional).

Mais sobre o mundial

Organizado pela World Athletics, em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o campeonato reúne as melhores seleções do mundo em disputas individuais e por equipes.

A expectativa é de que o evento conte com mais de 400 atletas de cerca de 50 países, o que garante alto nível técnico e grande visibilidade internacional.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

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